Juan Sheput sobre el OSCE: "Se zurran en las exigencias del propio presidente"

El oficialista Juan Sheput criticó la convocatoria promovida por el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) para contratar un servicio de almacenaje por S/602 mil, en el lapso de tres años.

“Es una persistencia indebida y todo parece que hay una suerte de conformidad con la frivolidad en algunas instituciones del Estado”, dijo en Perú21 .

“En este caso del OSCE, hay una persistencia indebida que tiene que ser corregida de inmediato por el presidente del Consejo de Ministros (César Villanueva), pues se estaría demostrando que esta entidad se zurra en las exigencias del propio presidente”, añadió.

En ese sentido dijo que si los funcionarios del OSCE persisten “lo único que queda es la sanción, que eventualmente puede llegar a destitución”. “Parece una tradición de algunas entidades públicas en insistir en lo frívolo en el uso indebido de los recursos públicos y tal vez por ello es que por eso ni se dan cuenta en el desagrado que eso causa en la opinión pública”, aseveró.

Además, insistió en que “el premier debe tomar cartas en el asunto y zanjar con este problema a la brevedad”. “Son funcionarios que no deben seguir en el cargo, si no son conscientes de los recursos públicos, tienen que ser separados. Quieren buscar en la entidad pública las comodidades que no tienen ellos”, acotó.