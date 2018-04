Juan Sheput Moore: "La permanencia de Córdova era tóxica para el gabinete"

Al comentar la renuncia del ministro de la Producción, Daniel Córdova, el congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Juan Sheput asegura que, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ), algunos ministros no fueron sacados oportunamente, ya sea por capricho o por falta de voluntad política.

El premier aceptó la renuncia de Daniel Córdova a Produce. Pasó poco más de 20 días para que el gabinete Villanueva sufra su primera baja.

La permanencia de él era tóxica para el gabinete, era como un tumor. Su presencia iba a significar un grave problema para el proceso de investidura por las protestas y cuestionamientos. Creo que la reacción política del premier, César Villanueva, demuestra que hay reflejos. Así debe ser, cualquier ministro que no dé la talla no debe pasar por una agonía; debe salir de inmediato. El gobierno de PpK ya no debe perder ni un minuto. Lo peor que hubiese podido hacer el gobierno era blindar al ministro Córdova.

Fuerza Popular (FP) ha saludado la decisión. Daniel Salaverry dijo que es una decisión “acertada” y que ello “fortalece” la posición del Ejecutivo de cara al voto de confianza.

Lo que diga FP no tiene mayor relevancia porque ya habían anticipado que iban a votar a favor del voto de confianza, pero sí era importante aceptar la renuncia de Córdova porque, ante la opinión pública, era un personaje tóxico.

¿Esta reacción del gobierno lo diferencia de la gestión anterior, de PPK?

Sí, porque lamentablemente en otros casos hubo ministros perniciosos que no fueron sacados de inmediato por capricho o falta de decisión política. En ese sentido, tengo que reconocer que hay una diferencia.

¿Qué ministros no salieron con prontitud del gabinete?

Yo pedí la salida del señor Pablo de la Flor, del mismo señor Jaime Saavedra. Ellos eran más fuegos artificiales que cuestiones concretas.

El hoy presidente Vizcarra también renunció al MTC tras varios cuestionamientos por los que estuvo a punto de ser censurado.

Pero ese era un momento en el cual FP, o la oposición en general, cuestionaban y citaban a los ministros todos los días, mañana, tarde y noche. En los Pasos Perdidos había más ministros que congresistas. Una cosa es cuestionar a un ministro por capricho, que era lo que pasaba durante el primer semestre del gobierno, y otra cosa es la reacción política ante la evidente falta de un ministro.

El presidente Vizcarra planteó al Congreso debatir el retorno a la bicameralidad. ¿Está a favor de la propuesta? ¿Desde cuándo ya debería aplicarse?

Por supuesto que estoy a favor, está en el plan de gobierno de PpK y es lógico que empiece a debatirse para que pueda ejecutarse desde las próximas elecciones de abril de 2021. Mire lo que ha producido el actual formato político, más de la mitad de los parlamentarios de FP están cuestionados.

Se refiere a los problemas del voto preferencial.

Así es. Si no hacemos algo, en las próximas elecciones tendremos una composición política peor a la actual.

Congresistas cuestionados hay en todas las bancadas. ¿Cree que en este Congreso se aprobará la eliminación del voto preferencial a pesar de que todos fueron elegidos con ese sistema?

Con un aliado importante como la opinión pública, sí. El poder electoral también tiene que participar de esto, mucho más que la sociedad civil.

¿El Congreso, por sí mismo, no la apoyará?

En el Congreso hay una gran cantidad de parlamentarios que sí están de acuerdo con los cambios, pero acompañados de otros. Por ejemplo, hablar de retirar la inmunidad, que es un disparate, sin tomar en cuenta una gran reforma política, no gozará del respaldo de los congresistas que tienen mayor experiencia.

¿Está a favor de la inmunidad?

Así es. Me parece un disparate tratar de eliminarla, con lo cual se aniquilaría cualquier posibilidad de fiscalización del Congreso.

¿Le ha dicho eso a Patricia Donayre, congresista de PpK que presentó el proyecto?

Yo he hablado con absoluta claridad al interior de mi bancada, y allí no he escuchado a nadie que respalde abiertamente este tema.

La pobreza aumentó en el Perú por primera vez en el milenio. Alan García culpó de ello a Humala y PPK.

Él no hizo ninguna reforma y se comporta como un acusete. En su gobierno no hubo crecimiento económico; hubo hinchazón económica producto de los precios de los minerales. Él no aprovechó un momento estelar de la economía para convertir el crecimiento en desarrollo y lograr que los que dejaban de ser pobres no retrocedan. Él es el culpable.

¿Y en los gobiernos de Humala y PPK sí se hizo algo para evitar eso?

Humala no priorizó reformas ni crecimiento sostenible, pero los factores externos en su gobierno no fueron tan favorables como con García. En el caso de PPK, a pesar de los esfuerzos, se dio el fenómeno de El Niño costero.

PPK creó una Autoridad para la Reconstrucción y colocó allí a Pablo de la Flor, personaje que usted cree que debió renunciar antes. ¿PPK también es responsable?

Pero eso es infraestructura y aquí estamos hablando de pobreza urbana, de pérdidas de empleo, que tiene que ver con la onda expansiva producida por los efectos del fenómeno de El Niño y con condiciones externas como los precios de los minerales.

¿Qué debe hacer el gobierno para revertir este indicador?

Mejorar la recaudación tributaria eliminando las exoneraciones. Hay muchos privilegios; por ejemplo, las universidades privadas deben pagar impuestos. Se debe incrementar el gasto público a través del relanzamiento de la infraestructura.

AUTOFICHA



- “Soy congresista y vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK). Presido la Comisión del Bicentenario. Soy ingeniero y docente en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Fui dirigente de Perú Posible hasta 2014 y me desempeñé como ministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo”.



- “A mis amigos de PpK les dije que podemos cambiar el nombre del partido, pero no el símbolo, porque está posicionado y no tenemos de qué avergonzarnos. La historia dirá que acá hubo responsabilidad de otros agentes políticos. A 2021 sí se podría tener un nuevo logo”.



- “Estoy convencido de que las elecciones de octubre serán desastrosas para otros, no para PpK. Muchos de los que hoy se jactan de ser la primera fuerza política del Perú van a quedar por la cola de los caballos. El Perú les va a pasar la factura por su intransigencia y su falta de valores democráticos”.