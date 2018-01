Juan Sheput Moore: "El juicio a Fujimori por Pativilca tiene que seguir"

Es congresista gobiernista, pero, en sus declaraciones, Juan Sheput critica tanto al fujimorismo como al propio Ejecutivo .

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se reunió cinco veces en su despacho ministerial con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, cuando era ministro, mientras la empresa brasilera contrataba con su compañía, Westfield Capital. ¿Cuán peligrosa es esta revelación?

Esa es una relación forzada. Yo creo que esto confirma que no mentimos. En todo momento hemos señalado que se conocía al señor Barata y que existían las posibilidades de reunirse con él.

¿No mintió PPK cuando, en abril de 2017, ante el fiscal Reynaldo Abia, dijo que se reunió con Barata solo en grandes almuerzos y cocteles?

No, puede ser una omisión involuntaria. Una persona recibe a un montón de gente.

Otro frente de cuestionamiento hacia el presidente es el indulto a Alberto Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revisará el 2 de febrero este beneficio. ¿Cree que lo ratificará?

Yo tengo buenos amigos en la Corte, es gente de primer nivel y creo que actuará con seriedad. Sea cual sea el resultado, nos corresponde como país acatarlo.

¿El procedimiento que siguió el gobierno para dar el indulto lo hace confiar en que la Corte no lo anulará?

Yo estoy convencido de que es absolutamente constitucional, legal y pertinente.

El ministro Javier Barreda, el domingo, defendió el indulto. ¿Le causa asombro, ya que antes de ser ministro dijo que el indulto se había generado por la corrupción?

No me sorprenden las contradicciones de los ministros apristas del gabinete. Zapatero a tus zapatos, que se dedique al ámbito de Trabajo y que no ingrese a un terreno que no le corresponde. Además, él no es el vocero del gobierno; el vocero es la premier.

Pero es uno de los ministros políticos del gabinete, ¿o no?

Es lo que usted dice.

En lo que se refiere al desempeño de Barreda, dijo que promoverá que el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) no sea presidido por él. ¿Usted, que fue ministro del sector, está de acuerdo con esa medida?

Eso demuestra un tremendo desconocimiento del sector. El CNT administra empleadores, trabajadores y gobierno, y la acción dirimente le corresponde al ministro. Claudicar de esa función de repente es una decisión del Consejo de Ministros, quién sabe, es algo que tienen que aclarar ellos.

Barreda señaló que él seguiría teniendo un puesto en el CNT, pero no lo presidiría porque el ministro puede ser cambiado en cualquier momento.

Bueno, de repente ese experimento ha sido aprobado en el Consejo de Ministros. No lo sé.

Es algo que no comparte.

No, me extraña que se subestime tanto al sector Trabajo, que se le maltrate tanto y que caiga en tanta informalidad.

¿A usted le ofrecieron ser ministro de Trabajo para integrar el ‘gabinete de la reconciliación’?

Esa cartera, no. Me propusieron Defensa y Salud.

¿Y por qué dijo que no?

Yo me siento contento en el Parlamento, por eso estoy fiscalizando.

¿O es que no está de acuerdo con algunas políticas de su gobierno y por eso prefiere fiscalizar en vez de comprometerse con el Ejecutivo?

No, yo me debo al país y al presidente Kuczynski. No estoy acá para avalar actitudes incorrectas de algunos sectores ministeriales. Yo me debo al presidente y creo que alrededor de él gira la gobernabilidad.

El ministro Barreda también dijo que el clima político no le permitirá, por ahora, impulsar reformas en el sector. ¿Coincide con esa lectura?

Este es el gobierno de Peruanos por el Kambio (PpK) y tiene como uno de sus fundamentos hacer reformas sustantivas de cara al bicentenario. Una de ellas era la gran reforma laboral que el Perú necesita para la informalidad, que se está convirtiendo en una gran bomba de tiempo. No se puede claudicar de hacer reformas por el clima político. Sería lamentable que este sea un acuerdo del Consejo de Ministros.

La misma premier, Mercedes Aráoz, señaló que pretende reunirse con las fuerzas políticas para impulsar los temas de agenda del Ejecutivo.

Así es. Por eso es contradictorio lo que está diciendo el ministro de Trabajo. O sea, por un lado, queremos reunirnos con las fuerzas políticas para impulsar una agenda y, por otro lado, se dice que no se van a hacer reformas sin necesidad de haber conversado. Por eso le digo que sería lamentable que este sea un cambio de posición del Consejo de Ministros.

En el caso Pativilca, la defensa de las víctimas dijo que si se libra a Fujimori del juicio, se generaría impunidad. ¿Usted qué opina?

Yo no puedo predeterminar el comportamiento de la sala. De lo que sí te puedo hablar es de hechos concretos. Aquí lo concreto es que los parámetros de Pativilca no están contemplados dentro de la gracia. Yo no me autoengaño y soy una persona respetuosa de lo jurídico. Los mismos defensores de Fujimori saben que Pativilca va adelante.

¿El juicio contra Alberto Fujimori debe seguir?

El juicio tiene que seguir. Todo el mundo puede tener sus ideas, pero los hechos son que los parámetros sí exigen y alcanzan a Pativilca en el sentido de que el juicio tiene que seguir adelante.

Esa no sería la posición del gobierno.

No sé, estoy hablando a título individual.

AUTOFICHA



- “Soy congresista y vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK). Se está actuando con bastante ligereza en relación a la migración. Esta, en cualquier país, tiene dos caras. La de aporte cultural, de capital humano, pero también la de enfermedades sociales, de colapso de servicios, de informalidad”.



- “Bienvenidas todas las migraciones de cualquier país, pero de acuerdo a las leyes, tomando en cuenta la dimensión de nuestra economía, de manera regulada, sin distorsión del mercado laboral. Aquí se habla de que venga todo el mundo cuando nuestra economía es pequeñita”.



- “Hay proyecciones a medio millón de venezolanos en el Perú. ¿Nuestra economía está preparada para eso? No. El gobierno no puede actuar ligeramente. El ministro de Trabajo no conoce la complejidad del tema y se lanza a abrir los brazos. En el Perú cada año entran 300 mil jóvenes peruanos al mercado laboral”.