Juan Sheput: "Cuando metieron preso a Humala, García no dijo que había golpe"

Para el congresista Juan Sheput (PpK), la postura del ex presidente Alan García sobre la situación del fiscal Chávarry y Keiko Fujimori obedece a meros intereses políticos.

¿Qué opina de los tuits del ex presidente Alan García en los que habla de golpe de Estado al evaluar la prisión de Keiko Fujimori y la situación de Chávarry?

El señor Alan García se está curando en salud, pero, al parecer, ha confundido el apellido Pérez con el de Peláez. Recuerde que con el fiscal Peláez había un manejo político de la Fiscalía.

¿De qué manera se estaría curando en salud?

Se está curando en salud porque obviamente empieza la discusión del informe del caso Lava Jato, donde está comprometido a través de Luis Nava y donde hay una serie de indicios en los que se tienen testigos protegidos y colaboradores eficaces. Por eso no le queda más que descalificar para que de esa manera tenga argumentos desde la política en un proceso eminentemente jurídico.

¿Pero puede preguntar sobre golpe de Estado?

Es totalmente alarmista, ¿por qué no dijo nada cuando metieron a la cárcel a Ollanta Humala y Nadine Heredia? Allí sí celebró y no había golpe de Estado, ¿por qué ahora sí? El gran problema que tiene el ex presidente García es su credibilidad, puede decir lo que crea conveniente, pero la gente no le da importancia. Otro elemento que me ha llamado la atención es que se ha demorado en sacar la cara para defender a su aliada Keiko Fujimori; todo el mundo habla del aprofujimorismo, que ya es orgánico desde 2006 a la fecha.

En en otro tuit, señala que el mandatario y el premier han encarcelado a Keiko y ahora exigen la salida del fiscal...

Para García, el señor Chávarry es un aliado, eso está ligado a los intereses del CNM, del juez Hinostroza que ha sido destituido por el Congreso y que han sido blindados por el fujimorismo, allí diría: el aprismo y el fujimorismo, en el blindaje, hermanos.

¿Se equivoca el ex presidente al sugerir que hay injerencia del Gobierno?

Parece que la ausencia del ex presidente por sus continuos viajes a España lo han alejado de la política nacional, sus allegados lo desinforman, aquí ni el premier ni el presidente tienen algo que ver con un acto de justicia.

En un tercer tuit, García señala que por miedo al caso Chinchero se inicia la guerra contra Chávarry…

Con eso del miedo está hablando el subconsciente del ex presidente García, ya veremos lo que puede venir de Brasil; el señor Barata habló de aportes de campaña tanto del señor García como de Keiko. Lo dijo expresamente. En el caso de Keiko lo hizo a través de Yoshiyama, con García lo hizo a través de Luis Alva Castro. García cree que todos tenemos mala memoria.

Pero el caso Chinchero…

El presidente Vizcarra está dispuesto a ser investigado por este tema porque no hay nada que temer. El caso ha sido cerrado en diversas instancias; el que está moviendo la soga es el señor García y salta al ritmo que le pone el señor Chávarry, quien es el que habla de Chinchero; qué mayor politización que los tuits del señor Chávarry. Los que tuitean politizando el tema son el señor Chávarry y el señor García.

En esta coyuntura, ¿cree que prosperará el diálogo?

El presidente está dispuesto al diálogo, pero después del referéndum, antes no vale la pena, más aún cuando hay excesos de nerviosismo en el aprofujimorismo; que se calmen, que respondan con criterios políticos y no emocionales.