Juan Sheput a Luz Salgado: “Yo seguiré defendiendo a PPK como ella a Alberto Fujimori”

El congresista Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), contestó a la fujimorista Luz Salgado, quien en entrevista con Perú21 dijo que al oficialismo no le importa que el presidente Martín Vizcarra fracase.

“Creo que mis amigos de Fuerza Popular (FP) están celosos porque a pesar de las muestras de cariño que le dan al presidente, él nos sigue prefiriendo a nosotros. Han entrado en un tema de celos, por eso le pido que se calmen, que ya serán retribuidos”, declaró a este medio.

También se refirió a la defensa que, acusó Salgado, hace al ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo voy a seguir defendiendo a Pedro Pablo como también a Martín (Vizcarra), y como ella también sigue defendiendo a Alberto Fujimori. ¿Acaso la he criticado por defenderlo? Al contrario, la admiro por su coherencia”, añadió.

“Es admirable porque la lealtad es un valor y yo la admiro por su permanente defensa en quien ella cree. El que es traidor con uno, es traidor con todos; y ese sentido, el presidente Vizcarra tiene que entender que si nosotros somos leales a PPK, por supuesto que vamos a ser leales con él, más bien que dude de los traidores”, aseveró.

OTROS TEMAS

Sobre la inasistencia del congresista no agrupado Kenji Fujimori a la subcomisión de acusación constitucionales, Sheput pidió a Salgado “que no le meta tantos cocachos”. “A él lo han maltratado. Que no le hagan tanto bullying. Él es un hijo que quiere a su padre y que ha metido la pata. Y no tengo la menor duda de que existe un cariño de Kenji hacia Luz. Que las circunstancias políticas no destruyan una amistad de años”, manifestó.

Además se refirió a la elección de la próxima Mesa Directiva que será en el mes de julio, y que Fuerza Popular aún preside. “Por lo menos va haber una saludable contienda democrática y que gane el que tenga la mayor cantidad de votos. Ellos tienen derecho hacer valer su mayoría y nosotros de hacer alianzas”, acotó.