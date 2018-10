Hay otras tres denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento que aún no se revisan. ¿Ve dilación en su trámite?

Sí, la denuncia de Gino Costa está desde el 20 de agosto. Luego viene la de Gloria Montenegro y, finalmente, la del procurador Amado Enco. En estas ya hay informes fiscales en las cuales se menciona la organización criminal.

A pesar de que se mencionan aspectos graves, ninguna todavía se revisa en la subcomisión.

Por eso, ya que en los chats se ha visto que no se tramitan porque lo que buscan es tener contra las cuerdas al fiscal de la Nación, es obvio que una efectiva demostración de lucha contra la corrupción o de llevar las cosas bien consistirá en que agenden este tema.

El presidente de la subcomisión, César Segura, dijo que el lunes hay sesión, pero no aseguró que ese día se vean las denuncias.

Bueno, a mí no me han comunicado que ese día habrá sesión, pero se debe agendar cuanto antes. Yo le sugiero al presidente de la subcomisión, César Segura, que no se achicharre por culpa de terceros. Acá está clarísimo que no se ha agendado el tema porque era una maniobra dilatoria de Fuerza Popular.

Por una orden y no por lo que Segura podría pensar.

Así es, por órdenes externas de los asesores. Lo que procede es que esto sea agendado a la brevedad.