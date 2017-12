Juan Sheput: "Lamento que no sean los ministros los que den explicaciones"

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, manifestó que los ministros son los que deben dar explicaciones sobre el indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

"Lamento mucho que no sean los ministros los que estén dando explicaciones y sea el propio presidente el que tenga que dar la cara en una situación como esta. Lo que corresponde constitucionalmente es que sean los ministros los que den las explicaciones", resaltó.

En ese sentido, Juan Sheput expresó que las especulaciones se solucionan brindando los detalles que se requieren, e indicó que las mismas pueden ser dadas por los titulares de Salud, de Justicia o la propia presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz.

"Mi cuestionamiento con los ministros no tiene nada que ver con la ambición por una cartera. No me interesa ningún cargo", afirmó.

Por otro lado, Juan Sheput indicó que no sabe si vendrán más renuncias además de la de Alberto de Belaunde, que ya oficializó su salida, Gino Costa y Vicente Zeballos.

"Lo que se tiene que ver en Peruanos por el Kambio es cómo nos cohesionamos más con la posición del gobierno y cómo evitamos en el futuro situaciones como esta", refirió.

Juan Sheput también cuestionó la forma en cómo se presentó el video del presidente Pedro Pablo Kuczynski en su último mensaje a la Nación e indicó que le gustaría saber el nombre de quién le aconsejó al mandatario "para dar su nombre públicamente y nadie lo contrate".