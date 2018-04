Juan Sheput: "Keiko tiene urgencia de reunirse con Vizcarra pues a este ritmo perderá hasta la inscripción"

El congresista Juan Sheput , vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), dijo que le parece correcto que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , haya señalado que la reunión entre el mandatario Martín Vizcarra y la ex candidata Keiko Fujimori será después de 28 de julio.

“Luis Galarreta no se tuvo que anticipar (sobre dicho encuentro) porque no es vocero de la bancada sino presidente de un poder del Estado. Por cortesía debió esperar a que el presidente lo anuncie. Por eso me parece bien que el premier haya salido. Una reunión no es un té de dos amigos, es algo que necesita de una agenda, coordinaciones políticas”, declaró a Perú21.

Además, refirió que la lideresa de Fuerza Popular “tiene urgencia de reunirse con el presidente Vizcarra porque a este ritmo van a perder hasta la inscripción”.

“Ya perdió 30 puntos en las encuestas y si siguen en este plan de repente podrían perder la inscripción en el 2021", declaró.

“Antes era Kuczynski el que necesitaba y ahora es Keiko la que necesita. Por eso están agitados todos sus voceros tratando de mostrar ante la opinión pública un nuevo rostro. Y esto lo digo categóricamente, nadie lo puede desmentir, el responsable de esta crisis ha sido el fujimorismo y eso se refleja en las encuestas”, acotó.