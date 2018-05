Juan Sheput a Héctor Becerril: "Está diciendo todo lo que podría decir un congresista oficialista"

A través de redes sociales, el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) mostró su sorpresa por la intervención de su colega Héctor Becerril (Fuerza Popular), quien no escatimó en halagos a la gestión del presidente Martín Vizcarra, durante la presentación del premier César Villanueva ante el Pleno del Parlamento en busca del voto de confianza.

"Increíble. Héctor Becerril me ha dejado sin palabras. Está diciendo todo lo que podría haber dicho yo como congresista oficialista. Bienvenido al oficialismo, Héctor!!", escribió Sheput con ironía en Twitter.

En efecto, Becerril tuvo palabras positivas hacia la nueva gestión de Vizcarra que contrastan con la férrea oposición que tuvo hacia el gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki.

"QUIEREN HACER LAS COSAS BIEN"



"Luego del discurso me queda claro que este nuevo gobierno no será un gabinete ni un gobierno de lujo. Estamos seguros que quieren hacer la cosas bien. Da la impresión de que este gabinete será del pueblo y estará en contacto con el Perú profundo estamos seguros que este gabinete no cometerá el error de querer gobernar desde la piscina del Golf", expresó el vocero alterno de Fuerza Popular.

Además, Becerril le solicitó al premier César Villanueva que haga "un desglosado detallado de cómo encontraron al país", a través de cifras. "Queremos que el Perú sepa y escuche qué país ha dejado el señor Kuczynski y sus amigos", acotó.