Juan Sheput: "No hay que perder el tiempo llorando"

El parlamentario del oficialismo aseguró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe dar explicaciones sobre por qué tomó la decisión de indultar a Alberto Fujimori .

Con el indulto a Alberto Fujimori ya han perdido dos congresistas.

Indiscutiblemente, es una situación compleja que amerita mayores esfuerzos de parte nuestra para evitar mayores discusiones. En la medida en que el presidente Kuczynski explique los fundamentos de su decisión, se evitarán esos conflictos.

¿Y si renuncian más congresistas de su bancada?

No creo que suceda, pero si es así, serán respetables, porque la gente tiene derecho a renunciar. La mayor fortaleza de una bancada no es el número, sino la unidad de criterio, y eso lo digo por experiencia. Pueden iniciar 70 congresistas, pero si no tienen esa unidad de criterio, la bancada se vuelve débil.

¿Usted se mantendrá firme?

Soy un hombre de cabeza fría. En ese sentido, mis decisiones están tomadas midiendo qué es lo mejor para el país. Entiendo que el presidente no podía hacer pública su decisión antes porque hubiera contaminado el proceso. No veo por qué renunciar, más aún cuando se dijo que el deterioro de la salud de Alberto Fujimori iba a ser el fundamento de cualquier tipo de indulto.

Pero también se dijo que no era un tema que estaba en agenda.

Este era un tema cuyo proceso no había iniciado, pero estaba latente. No era algo nuevo, estuvo presente en la campaña y al interior del partido siempre se dijo que el indulto era una posibilidad a medida de cómo iba la salud del ex presidente.

¿Se descarta que haya existido una negociación para que no vaquen al jefe de Estado?

El indulto es un tema presente desde hace 18 meses. Nosotros en la bancada nunca tuvimos información de una posible negociación para salvar de la vacancia a cambio de que salga Alberto Fujimori. Además, creo que se cuestiona más la oportunidad que el fondo del asunto.

Es que sale a pocos días de que casi vacaran al mandatario.

Podría haber sido antes, o luego de la visita del Papa, pero es una decisión personal y constitucional que tiene el mandatario.

Tomar una decisión tan importante para el país en un momento de crisis política genera suspicacias.

En Navidad siempre hay indultos, pero, ya con el hecho consumado, no hay que perder el tiempo llorando, sino generando las condiciones para explicar el fundamento de esta decisión. No es el momento del silencio tipo avestruz que quiere que pasen los días. Es tiempo de explicar, porque es lo único que cambiará la agresiva posición de un sector de los ciudadanos.

Si menciona explicación a la ciudadanía, ¿no debería pasar de esta semana?

Exacto, y hablar con los familiares de la víctima, quizá hacer un calendario. El presidente puede dar las explicaciones a través de su ministro de Justicia (Enrique Mendoza), de Salud (Fernando D’Alessio), o de la propia premier (Mercedes Aráoz). No hay que permitir que la percepción genere una indignación que sea irreversible, porque esto puede afectar la gobernabilidad.

¿Cree que esto va a cambiar en algo la relación entre el Ejecutivo y el Congreso?

No, la relación Congreso-Ejecutivo es tensa, además de que tendríamos dos opositores más, que son los congresistas que han renunciado (Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde).

Pero podrían ganar a los 10 fujimoristas que votaron en abstención en la vacancia.

Yo creo que es bueno que Fuerza Popular pase de ser mayoría absoluta a ser la primera minoría. Eso es bueno porque ya no tendrán un monopolio en las decisiones que evitaban que se discutiesen importantes políticas públicas y que convirtieron a “poderosos” a personas con poca trayectoria política.

¿Y en el caso de Kenji?

Así como la suspicacia afecta al gobierno, si se uniera Kenji de nuevo con su bancada, la gente pensará que todo es una farsa, que emularon peleas y que todo ese clima de enfrentamientos entre keikistas y albertistas era solo para engañar a la gente y lograr el indulto. Kenji debe liderar una estructura de poder conformada por esos nueve parlamentarios que votaron igual que él.

¿Lo siguiente al indulto es el cambio de gabinete?

Hasta antes de la vacancia, el escenario de conflicto político era el Parlamento. Por lo tanto, se requería de personas que pudieran establecer un vínculo, pero ahora el escenario se trasladó a la calle. Entonces, en el diseño del gabinete se requiere de personas con el suficiente peso político para enfrentar un conflicto ahí.

¿Entonces se tendría que hacer un cambio total en el gabinete?

Bueno, cuando el presidente habló de cambio radical, incluía eso. Es un momento oportuno para diseñar un gabinete pensando en un escenario de conflicto social, es decir, menos opinólogos y más políticos.

¿Los cambios que tenía planeados tendrán que ser reformulados?

Eso es una circunstancia. No tengo la menor duda de que así lo está evaluando el presidente.

AUTOFICHA

* “Soy vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK) y estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Federico Villarreal. He sido consejero presidencial en Asuntos Políticos durante el gobierno de Alejandro Toledo, así como ministro de Trabajo de dicho presidente”.

* “Los ciudadanos en las redes sociales tienen derecho a opinar, pero si una decisión como la del indulto va a permitir una reconciliación nacional, bien vale no haber socializado, o guardado silencio, sobre la posibilidad de que esto suceda”.

* “Al inicio de la campaña, yo planteé la posibilidad del arresto domiciliario, pero vimos la imposibilidad cuando Roberto Vieira presentó un proyecto que abarcaría a todo un sector que podría incluir a personas sentenciadas por terrorismo. En tanto, el indulto es personalísimo”.