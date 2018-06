Juan Sheput: “No hay fundamentos para censura de Luis Galarreta” 

Pese a que su colega de bancada , Patricia Donayre , suscribió la moción de censura contra el presidente del Congreso, Luis Galarreta, el vocero de esa agrupación, Juan Sheput , sostiene en entrevista con Perú21 que su agrupación no ha fijado ninguna postura respecto de esa medida y advierte que esta no tiene argumentos de fondo.

¿Qué opina del pedido de censura a Luis Galarreta?

No sé con quién habrán hablado en mi bancada, pero a mí nadie me ha consultado. Por lo tanto, no se puede hablar de una posición de Peruanos por el Kambio.

¿Hay fundamento para la moción?

No existen fundamentos de fondo como para proceder a una censura. Me parece una exageración colgarse de la opinión pública o del cargamontón contra el Parlamento; aún más, todos los que suscriben la moción han tenido oportunidad de hablar en la Junta de Portavoces (sobre esos temas) y no han dicho nada.

¿PpK evaluará su apoyo?

Nosotros evaluamos toda posición, pero hasta hoy nadie me ha consultado. Que hay que investigar al jefe de seguridad, la prepotencia de algunos funcionarios es otra cosa, pero plantear una moción de censura me parece una cuestión oportunista.

DATOS

- Con el respaldo de ocho congresistas y a menos de dos meses de concluir su gestión, se presentó ayer una moción de censura contra el presidente del Parlamento, Luis Galarreta.

- De acuerdo con el documento, el pedido responde a “los nombramientos de personal vinculado a su partido político (...) sin reunir los requisitos correspondientes, (...) y las adquisiciones presuntamente irregulares e innecesarias” por parte del Parlamento.