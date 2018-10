Juan Sheput: "La gente quiere sencillez y los políticos dicen que no les alcanza la plata"

El congresista Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio (PpK), consideró que si solo el 16% de la población, según la última encuesta de Pulso Perú, se siente representado por los políticos es porque “hay una total desconexión entre lo que exige la población y lo que hacen los políticos”.

“La gente no quiere pleitos y los políticos se pelean, la gente quiere sencillez y los políticos dicen que no les alcanza la plata, la gente quiere que no se blinde a los corruptos y el Congreso los blinda. De ahí el rechazo mayoritario”, declaró a Perú21.

También opinó que el enfrentamiento entre el Legislativo y el gobierno, como lo percibe el 64% de los encuestados, es porque desde que el presidente Martín Vizcarra exigió que se atacara a la corrupción, la tensión creció.

“Cuando el Congreso se hace de la vista gorda con los CNMAudios, el presidente asume ese compromiso y lo hace suyo, es por eso que sube en las encuestas”, resaltó.

Asimismo, Sheput considera que si el 44% cree que el jefe de Estado cerrará el Parlamento es porque “se puso en jaque al Congreso a partir de las reformas, y el Congreso ha reaccionado blindado el tema de la cuestión de confianza”.

“Yo no creo que el presidente tenga esa intención porque se requiere de varias variables. La gente no quiere repetir errores. Ya lo hemos visto en el Congreso del 93”, acotó.