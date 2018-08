Juan Sheput: ‘Al fujimorismo hay que darle una dosis de ubicaína’

Luego de que la bancada de Fuerza Popular (FP) exhortara al presidente Martín Vizcarra a que aclare su presunta vinculación con el suspendido juez César Hinostroza y el ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos, en el marco de dos audios en que lo mencionan, el oficialismo salió en su defensa.

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, dijo a Perú21 que “hay que darle una dosis de ubicaína al fujimorismo”. “Están pasando por un momento tan crítico que pareciera que la falta de reflexión los está llevando a estos extremos”, aseveró.

Además, manifestó que el jefe de Estado “no tiene por qué aclarar chismes de personas que se manejan con lenguaje lumpenesco”, en referencia a Hinostroza y Ríos.

“ Los que tienen que explicar por qué se han convertido en los escuderos conmovedores del señor Chávarry son ellos. ¿Acaso ellos han aclarado la gran cantidad de menciones que hacen a la Fuerza Número 1?”, argumentó Sheput.

Del mismo modo, la también oficialista Ana María Choquehuanca sostuvo que no se puede vincular al presidente Vizcarra por unas grabaciones en las que solo lo mencionan.

“No hemos escuchado ningún audio donde el presidente esté conversando con esta organización criminal. Yo creo que hacen mal. Como congresistas tenemos que mantenernos imparciales”, declaró.

La legisladora también recordó que, por el contrario, sí existen audios en los que el parlamentario Héctor Becerril (FP) habla con Hinostroza. “Esas dos situaciones no las podemos comparar”, añadió.

Por su parte, la congresista Milagros Salazar, de Fuerza Popular (FP), dijo que su bancada seguirá insistiendo al jefe de Estado para que explique esta situación. “El presidente no necesita defensores. O sea, algunos sí deben hablar y otros no; eso es doble moral. Nosotros no blindamos a nadie”, acotó.