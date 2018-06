Juan Sheput: “Fuerza Popular es el escudero de Martín Vizcarra”

La ruptura en la relación del Ejecutivo con Peruanos por el Kambio se hace cada vez más evidente. Juan Sheput hace un balance de lo que estaría sucediendo.

Congresistas de su bancada han mostrado su incomodidad por la relación que hay con el Ejecutivo.

La bancada no encuentra en el Gobierno claridad de objetivos y eso genera confusión. La relación Ejecutivo-bancada se da sobre la base de una agenda común, eso pasa en cualquier parte del mundo, una agenda que tiene una base en el plan de gobierno por el cual votó la población, que en este caso es la de Peruanos por el Kambio, y a la fecha no hay posibilidades de establecer un criterio mínimo en cuanto a las políticas públicas que el Gobierno pretende impulsar.

¿Esto se da a raíz del cambio de presidente?

Sí, antes había un nivel mínimo de coordinación. El único factor común entre el actual gobierno y el anterior es la ausencia de criterio político, pero al menos durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski había reuniones en las cuales se trataba de sacar adelante reformas y políticas públicas. Hoy no existe nada de eso.

Dentro del bloque de PpK también hay congresistas que consideran que sí hay coordinaciones con el Gobierno.

Si ellos se sienten oficialistas porque son viajeros o acompañan al presidente a poner la primera piedra, están en su derecho. Por eso mi posición no se reduce al término oficialista, sino a criterios de gobernabilidad, de efectividad política, de construcción de agenda. No me hace oficialista ser un acompañante en el avión presidencial, un viajecito, ese no es un factor de gobernabilidad.

¿Cree que el premier César Villanueva no intenta mantener una buena relación entre PpK y el Ejecutivo?

Indiscutiblemente. Yo no tengo la menor duda de que es él la persona que ha optado por coordinar con el fujimorismo; eso es clarísimo, así que no me vengan a dorar la píldora. En lo que se refiere a cuestiones de gobierno, es obvio que él ha tomado esa decisión.

¿Considera que Fuerza Popular se estaría aprovechando de esta situación?

Claro. Ahora, a la ciudadanía se le vende la idea de que Peruanos por el Kambio es la bancada de gobierno; sin embargo, se coordina con Fuerza Popular. Con esto, el fujimorismo se libera de compartir los fracasos y errores de este gobierno, cuando es corresponsable de la forma como se está gobernando y de las debilidades de este gobierno.

En Fuerza Popular han criticado que ustedes quieren perjudicar al Ejecutivo.

Es que Fuerza Popular se ha estrenado como el escudero del presidente Martín Vizcarra, que reconozcan su nuevo papel. No hay peor enemigo de la gobernabilidad que el engaño y acá se está engañando a la población cuando no se informa que el fujimorismo es el partido que apoya, acompaña y gobierna con Martín Vizcarra y César Villanueva.

Salvador Heresi ha minimizado las críticas que se le hace al Gobierno.

No he leído a Heresi ni me interesa lo que pueda decir. Yo estoy hablando de Villanueva y Vizcarra. Ahora, lo que pido es que sincere la situación, si ellos han decidido trabajar con el fujimorismo, que tengan el coraje político de asumirlo, pero que no tomen de pretexto una descoordinación con la bancada de Peruanos por el Kambio para justificar la problemática que tienen en estos momentos.

¿César Villanueva le hace daño a Martín Vizcarra?

Creo que el presidente debe asumir su rol de gobernante y entender con qué fórmula llegó al poder. En la medida en que no interiorice eso, la situación va a marchar igual, independientemente de quién sea el premier.