Juan Sheput: “Fiscal Pedro Chávarry ha perdido la compostura”

El legislador de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, señaló que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry ha "perdido la compostura", luego del mensaje que, a través de Twitter, le envió el último martes al presidente Martín Vizcarra.

"(Chávarry) representa la descomposición del sistema de justicia y por qué en estos momentos se encuentra en pleno proceso de investigación en el Congreso y por qué el presidente al darse cuenta del daño a la producción de justicia le ha invocado que dé un paso al costado", dijo Sheput en RPP.

El legislador indicó que el mensaje lanzado por Chávarry –donde le recalca al mandatario que tiene 46 denuncias en su contra– es una amenaza. "Hay que reflexionar sobre la pérdida de compostura del fiscal".

"Responde con una amenaza, al mismo estilo que el Callao , ese Callao que está siendo investigado, no el Callao noble de los chalacos que yo frecuento; esse Callao que está siendo investigando", señaló Sheput.

El congresista oficialista indicó que el presidente, que ha pedido celeridad al Congreso para la aprobación de las reformas, "no ha sido agresivo desde el punto de vista de una adjetivización con el Congreso. Si nos pasamos del 9 de octubre no hay referendum. Ha hecho una invocación firme y contundente al Parlamento. No se debe ver como una amenaza".

DATO

- El presidente Martín Vizcarra manifestó que Chávarry debería dar un paso al costado por los cuestionamientos en su contra, que se originan por sus vínculos con la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.