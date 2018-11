Juan Sheput: Enviar comisión multipartidaria a Uruguay no politiza asilo

El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) defendió la iniciativa de su colega del Frente Amplio, Marco Arana, de formar una comisión multipartidaria que viaje a Montevideo, Uruguay, para explicar al Parlamento de ese país que en el Perú no existe persecución política.

En su opinión, esta medida no politiza el asilo solicitado por el ex mandatario Alan García y, por el contrario, busca informar a los políticos uruguayos respecto a la situación nacional.

“Que un grupo de parlamentarios quiera viajar a Uruguay para explicar, no para convencer, que aquí no hay persecución política (…) Creo que es absolutamente pertinente y no significa politización”, detalló Sheput a RPP.

Además, el congresista oficialista resaltó la importancia de que el Legislativo muestre su posición de rechazo respecto a las razones que brindó el ex mandatario en la solicitud de asilo.

“Creo que es necesario que se plantee la posición del Congreso peruano, en el sentido de que aquí no hay persecución política”, dijo.

Pese a su respaldo, Juan Sheput descartó que pueda formar parte de la comisión que buscará viajar a Uruguay, dejándole la posibilidad a otro de sus colegas de bancada.