Juan Sheput: "No se desgasten con el ultimátum" 

El congresista oficialista Juan Sheput asegura que hubiera sido mejor que el Ministerio Público pregunte a Jorge Barata por el presidente Pedro Pablo Kuczynski .

Mauricio Mulder señaló que hoy lunes le darían una especie de “ultimátum” al presidente para que se reúna con los miembros de Lava Jato.

Bueno, ahora seguro está preocupado porque su proyecto de publicidad estatal no sale. Yo les pido que no se desgasten pregonando lo del ultimátum porque ya se sabía por anticipado que el presidente iba a definir esto.

¿A qué se refiere?

Desde el oficialismo hablamos con algunos congresistas que integran la comisión Lava Jato y les explicamos que esta semana el presidente les indicaría la fecha, hora y lugar donde los recibiría. Acá no hay ningún ultimátum, lo que pasa es que se adelantan para que luego digan que el jefe de Estado responde al pedido del Congreso, cuando ya sabían que estaba por definirse el tema.

¿Hay preocupación en el oficialismo por lo que pueda decir Jorge Barata pese a que se sabe que no le van a preguntar del tema?

Nosotros estamos seremos; al contrario, queremos que brinde su testimonio para que se aclaren de una vez los temas. Desde mi punto de vista, sí hubiera sido mejor que le pregunten sobre el presidente, pero no podemos meternos en ello, a pesar de que siempre ha habido predisposición para que se aclare todo.

¿Entonces la Fiscalía sí debió incluir preguntas sobre el presidente Kuczynski?

En lo personal, considero que hasta ahora la Fiscalía no me ha decepcionado porque maneja su estrategia sin ventilarla, no es como la izquierda que siempre hace bulla. Pablo Sánchez no cede ante las amenazas, pues es una persona que tiene claridad de lo que está haciendo y no necesita pregonarlo como lo hace el ladrón que todo el tiempo dice que es honrado.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, ha dado a entender que el jefe de Estado ya sabía que no harían estas preguntas y por eso dijo que declararía después que hablara Barata.

Entonces se ha inaugurado como adivino el señor Galarreta. En el Perú hay una plena división y respeto por los poderes del Estado. Lo que dice el presidente del Congreso es solo una especulación, aunque no se debe hablar sin tener las pruebas necesarias.

¿Otros personajes deberían estar preocupados por lo que diga el ex representante de Odebrecht en el Perú?

Más que importarnos cómo se sienten ellos, debería importarnos qué triste es la situación del país que tiene a sus principales autoridades en ejercicio comprometidas en este tipo de indagaciones.

Por otro lado, varios congresistas han retrocedido en apoyar el proyecto que crea una nueva modalidad formativa.

Yo estoy de acuerdo con el proyecto y estoy esperando con ansias la alternativa del Gobierno, del Ministerio de Trabajo. Ahora estamos esperando el debate, pero no del grupo de Verónika Mendoza, porque Nuevo Perú ha demostrado que padece de permanente incapacidad intelectual. Fácil para ellos es escribir en Twitter, quejarse, hacer bulla, pero no se dan cuenta de que miles de jóvenes sufren por la falta de capacitación y prácticas.

El ministro Javier Barreda dijo que ya hay una propuesta del Ejecutivo al tema del empleo para jóvenes que está pendiente en el Congreso.

Pobrecito, por caridad no voy a comentar lo que ha dicho Barreda porque está confundiendo las cosas. El proyecto del Ejecutivo y este de Rosa Bartra son dos cosas distintas, así que lo discuta con la premier Mercedes Aráoz.

¿Usted se reafirma en el respaldo a la iniciativa?

Yo no soy un hombre que retrocede. Este es un proyecto educativo, no laboral, así que la voz cantante la debe tener el ministro de Educación, Idel Vexler. Yo enseño en universidades nacionales y sé la importancia de tener este tipo de proyectos.

Pero al parecer continuarán las marchas en contra del proyecto.

Que salgan los jóvenes, como demócrata acepto si quieren marchar sin haber leído el proyecto. Lo que yo me pregunto ahora es por qué la izquierda no cuestiona al equipo de Jaime Saavedra (ex ministro de Educación), ya que durante su gestión se empezó con esto. ¿Qué pasó entonces con el gurú de la educación?

Parlamentarios de su bancada también han retrocedido en su decisión.

En general, estoy en contra de todos los políticos que ante el primer ‘paginazo’ se esconden debajo de la cama. Yo voy a defender mis principios, pero aceptaré lo que diga la mayoría, para eso será el debate.

Otro proyecto que ha generado controversia es el del congresista Mulder sobre la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

Este es un proyecto que merece debatirse, porque parece que lo quieren sacar sin la discusión adecuada, lo cual demuestra que la intención no es mejorar la situación del país, pero sí limitar la posibilidad del Gobierno a comunicar algunos temas. Esto afecta, en extensión, a la libertad de prensa.

¿Debe revisarse en comisión antes de seguir el debate en la Permanente?

Sí, para que se pueda sacar una buena propuesta. Yo sí creo que la publicidad debe tener algunas restricciones porque en las últimas semanas vemos a ministros haciendo ‘publicherrys’, pero no se puede impedir que se informen los trabajos que se realizan o algún tipo de campaña.

DATOS



- El presidente del Congreso señaló a este diario que el jefe de Estado “ha estado tonteando a todo el país” al condicionar su declaración a lo que diga Jorge Barata.



- También consideró que es preocupante la actitud del Ministerio Público porque “deja la sensación de poca imparcialidad”.



- Por otro lado, Juan Sheput saludó la decisión de Rosa Bartra de pedir que su proyecto sobre la nueva modalidad formativa vuelva a comisión y consideró que no se le debe llamar ‘Nueva Ley Pulpín’.