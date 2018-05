Juan Sheput cuestiona al Ejecutivo por criticar incautación a Humala y Heredia

El congresista de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, pidió hoy a los miembros del gobierno ser "coherentes" y no cuestionar la incautación de bienes al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia porque una de las facultades solicitadas al Congreso es, precisamente, para legislar en pérdida de dominio.

" Si el Ejecutivo presenta una norma para fortalecer la pérdida de dominio, lo menos que debe hacer es apoyar el trabajo del juez y de la Fiscalía", declaró a la prensa desde el Congreso.

De esta manera, el legislador oficialista se refirió a las expresiones compartidas por el mandatario Martín Vizcarra, quien pidió más "profesionalismo" al Poder Judicial al momento de dictar medidas severas, y por el ministro de Justicia, Salvador Heresi, quien calificó de "desproporcionada" la orden de desposesión de inmuebles contra los Humala y sugirió su suspensión.

"El presidente ha sido más mesurado, habló sobre el profesionalismo, quiero empezar por lo positivo, pero no quisiera ser un crítico furibundo del gobierno, el propio Ejecutivo ha pedido en su delegación ver el tema de la pérdida de dominio, eso es muy importante en la lucha contra la corrupción, y lo que están haciendo el juez (Richard) Concepción Carhuancho y los fiscales es aplicar una ley fundamental, por eso le pido calma a los señores del Ejecutivo", insistió.

Sheput fue muy crítico por la sensibilidad que han demostrado las autoridades al ver que, por una orden judicial, le despojaron de su vivienda a la ex pareja presidencial, investigada por el presunto delito de lavado de activos.

"Dejen trabajar al sistema de justicia, que no entren en contradicciones, no está de por medio un apellido o una familia, por favorecer a Humala se habla exageradamente, acá hay una ley que hay que aplicar, si le quieren quitar estímulos a los corruptos pues que vean que en el Perú es una sociedad que castiga al honesto y premia al corrupto, no vamos a ponernos sentimentales cada vez que sucede este tipo acciones judiciales", dijo.