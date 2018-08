El congresista oficialista Juan Sheput asegura que confía en lo que plantea el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pero cree que Úrsula Letona "no está sintonizando con la opinión pública".

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, declaró que unirán esfuerzos con el Ejecutivo para acelerar la reforma del sistema judicial luego de recibir sus proyectos de reforma política. ¿Cómo toma usted esto?

Yo veo de parte del presidente Salaverry la mejor disposición para enfrentar con buen pie este proceso.

Ve disposición, pero, ¿le cree?

¿Y por qué voy a dudar? Yo no tengo por qué dudar, en lo absoluto; sí le creo, y esto no es ingenuidad. El fundamento de la política es el acuerdo, y el acuerdo político se sostiene en la conciencia entre las partes; si eso ya no existe, seríamos un Estado fallido. Yo sí creo en lo que plantea el presidente del Congreso.

¿Pese a que Salaverry pertenece a la bancada de Fuerza Popular, cuya vocera, Úrsula Letona, ha dicho que lo mejor es aprobar estas reformas en dos legislaturas y no en un referéndum?

Eso, más bien, corrobora lo que estoy diciendo. Una cosa es la bancada y otra el presidente del Congreso. Salaverry está sintonizando con la opinión pública; en cambio, Letona no. Ella será la responsable de que Keiko Fujimori descienda a niveles ‘toledistas’ de un dígito de popularidad. La opinión pública quiere una reforma y la quiere a la brevedad.

¿Le sorprende la postura de Letona, que es distinta a la de Salaverry?

No porque ella, como presidenta de la Comisión de Constitución, no ha tenido mayor vocación por las reformas, sino por lo ortodoxo.

¿Considera que Daniel Salaverry está actuando distinto del ex presidente del Congreso Luis Galarreta?

En política, el estilo es el hombre. Cada uno tiene el suyo y eso es respetable. No tiene nada que ver con ‘desgalarretizar’ la Mesa Directiva. En política cada uno tiene su estilo y, reitero, es respetable.