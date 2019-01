Juan Sheput considera que Acción Republicana "va a dar que hablar"

El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) aseveró este miércoles que la nueva bancada de Acción Republicana "va a dar que hablar". Saludó, en esa línea, su conformación e indicó que su presencia en el Parlamento generará un "debate ideológico".

"Bueno yo creo que es una bancada que va a dar que hablar, no solamente porque tengo muy buenos amigos ahí, sino porque hay coherencia ideológica", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Es una bancada conservadora y creo que una de las características del actual Parlamento es que existe un debate ideológico, y esta lo generará aún más", señaló.

Como se recuerda, esta mañana Acción Republicana compuesta por Jorge Castro, Pedro Olaechea, Julio Rosas, Marita Herrera y Salvador Heresi solicitó formalmente su inscripción como bancada a la Oficialía Mayor del Parlamento.

No obstante, y pese a que se mostró de acuerdo con la incorporación de nuevas bancadas en el Parlamento, Sheput lamentó que se haya adelantado la recomposición de comisiones en el Consejo Directivo esta mañana y lo consideró "un pésimo precedente".

"Tengo una discrepancia que ya he dicho antes, estoy de acuerdo con la incorporación de bancadas, pero no con la recomposición de comisiones. Creo que un aspecto que está yendo en contra del reglamento, pero desde mi punto de vista no correspondía y se genera un pésimo precedente de cara a futuro", indicó.