Sheput: El crecimiento en aprobación de Vizcarra se explica por el rechazo al Congreso

El congresista no agrupado Juan Sheput aseguró que el crecimiento de la aprobación del presidente Martín Vizcarra se puede explicar a partir del rechazo que existe por parte de la ciudadanía al Congreso.

Consideró que con la negativa del Parlamento para sancionar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry el mandatario tuvo la oportunidad de volver a acercarse con la población.

"El tema del blindaje al señor Chávarry le dio los elementos al presidente para poder plantear la cuestión de confianza y poder llegar a esta situación. Por lo tanto, no es tanto la aceptación al presidente, sino el rechazo al Congreso lo que genera este crecimiento", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En esa línea, Sheput dijo creer que si Fuerza Popular no hubiera desestimado "casi todas las denuncias" contra el ex titular del Ministerio Público, el jefe del Estado no habría tenido la oportunidad de retomar su crecimiento en los sondeos

"Si no hubiera sucedido eso [el archivamiento de las denuncias], [...] no hubiera significado un repunte en las encuestas, como tampoco la reforma política. La reforma política solo la conocía el 30% de personas. Él hablaba de la reforma política desde hace meses y continuaba su decenso en las encuestas", señaló.

Esta mañana una encuesta de Datum indicó que Martín Vizcarra pasó de tener un 45% a 58% de aprobación en junio. Esta alza en se registra luego de la cuestión de confianza que hizo el Ejecutivo al Parlamento por seis proyectos vinculados con la reforma política.