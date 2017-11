Juan Sheput: "Citar a Mercedes Aráoz es el 'plan B' para mortificar al gobierno"

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, alegó este miércoles que la premier Mercedes Aráoz "no tiene por qué acudir" a la comisión Lava Jato y señaló que esta es una nueva maniobra de la oposición para atacar la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Sheput argumentó que la eventual convocatoria de la primera ministra, para que aclare las acciones del Ejecutivo ante una eventual demanda de la empresa Odebrecht, responde a los ánimos de "confrontación" que buscaría promover el fujimorismo ante la negativa de Kuczynski de recibir al referido grupo de trabajo.

"Acá se quiere, a como dé lugar, mortificar al Ejecutivo, citar a Aráoz es el 'plan B' de la oposición, quieren cambiar el clima de armonía por el de crispación, no hay ánimo de buscar la verdad, hay un ánimo de generar un clima de animadversión hacia el Ejecutivo", manifestó en diálogo con Perú21.

En esa línea, el legislador arremetió contra la titular de la comisión Lava Jato, Rosa María Bartra, quien había señalado a este diario que está en evaluación la citación a la jefa del Gabinete.

"Que Bartra no justifique su ineficiencia buscando fantasmas donde no hay, no tiene por qué citar a la premier; ella no ha sido protagonista de la época (cuando se descubrió el escándalo Lava Jato); Aráoz es vocera del gobierno en la actualidad, no del pasado", apuntó.

Aseguró que el gobierno "está cumpliendo adecuadamente" para actuar ante alguna acción legal de Odebrecht y explicó que si no se conoce la estrategia "es porque ella no debe ser pública".

Cabe recordar que la primera ministra aclaró ayer que existe una comisión especial encabezada por el Ministerio de Economía que está encargada de la defensa del Estado en este tipo de casos.