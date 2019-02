Juan Sheput: “La bancada de PpK no encuentra su rumbo”

Tranquilo y aparentemente relajado. Así nos recibe el congresista Juan Sheput en su oficina. Las críticas que le han llovido al parlamentario desde su bancada ante su próxima integración al partido Peruanos por el Kambio no le afectan; por el contrario, dice que las toma con indiferencia.

¿Cuál es su análisis de la situación de PpK?

Veo un partido que se está consolidando, y una bancada que no encuentra su rumbo y que en todo caso, tiene a personas como Ana María Choquehuanca que están buscando conciliar posiciones.

¿Hay fricciones?

No veo ninguna fricción, yo estoy tranquilo, no me molesta lo que alguien pueda plantear o decir. Yo lo que veo es un proceso político en el cual alguien puede tener posiciones distintas, y si otros se ponen nerviosos, es problemas de ellos. A mí lo que ha sucedido en los últimos días no me ha generado ni un solo rasguño.

¿No le molesta que le pidan su renuncia de la bancada?

No me causa ningún tipo de emoción. Me es indiferente, me tiene sin ningún cuidado.

Es el vocero de su bancada quien lo ha dicho.

Eso es lo que me extraña, que él cuando se encuentra conmigo, tiene un trato cordial. Espero que cuando nos encontremos nuevamente, me lo repita y aclaremos algunas cosas.

¿Qué va a pasar con usted dentro de la bancada?

Voy a ser una persona que va a representar los intereses del partido Peruanos por el Kambio. Yo soy una persona de partido, al cual me voy a afiliar, y no de bancada. Obviamente, eso significa que en los momentos en que haya que discutir, intercambiar ideas, etcétera, plantearé una posición ligada a lo que exprese mi partido político. Por algo voy a convertirme en presidente de la Comisión Política.

¿Ha pensado en renunciar?

No he pensado en renunciar. Eso no me quita el sueño ni genera en mí algún tipo de duda o tormento, otras son las personas atormentadas. En mi caso, lo importante es pertenecer a un partido más que a la bancada. Hay quienes sienten que sin la bancada no son nada de repente, pero yo me siento feliz en un partido político pues considero a la bancada como un instrumento del partido.

El presidente Martín Vizcarra ha dicho que coordinará con los nueve congresistas con los que se reunió la última vez en Palacio, y ahí no estaban usted ni Gilbert Violeta...

La política no es juntarme con los que piensan igual, es tratar de convencer a los que piensan distinto; de lo contrario, no se está haciendo política.

¿Apoyará los proyectos que presente el gobierno?

Primero, tengo que conocer qué proyectos está planteando. Por ejemplo, en el caso de la no reelección, creo que es dañino para el país y lo dije desde el primer instante.

¿Será usted la oposición al presidente?

Eso jamás. Yo tengo una buena relación con el presidente, él sabe que mi comportamiento es leal y no fiel, porque la persona leal es aquella que lo es en virtud de sus principios y valores, te dice cuando estás equivocado, mientras que los fieles son como las mascotas, que mueven la cola a cambio de algo, y que dicen “chi cheñó” a todo.

¿La situación de la bancada afecta al mandatario?

No, hace mucho que el presidente tiene una posición alejada. Lo que sí considero es que al presidente le convendría tener, más que una bancada, alianzas con partidos políticos. Hay una gigantesca confusión porque el presidente debe juntarse con los líderes de los partidos y no con los voceros de las bancadas porque las bancadas son efímeras, los partidos son permanentes.