Juan Sheput: “El Apra y FP necesitan un fiscal a la medida”

El lunes, la Comisión Permanente decidirá si acepta o no el archivamiento del informe final del caso Pedro Chávarry. Acá solo dos bancadas apoyan a Chávarry; es así como se tiene que hablar. El resto de bancadas apoya su destitución. El Apra y Fuerza Popular (FP) necesitan un fiscal a la medida.

Ellos tienen los votos para el archivamiento.

Es cierto, tienen los votos, pero no la legitimidad, pues los hechos son contundentes, no se trata de votos a favor o en contra; acá lo que hay es blindaje irracional.

¿Por qué cree que no respaldaron su proyecto?

No hay argumentos para el blindaje. Lo que han hecho no va de la mano de las exigencias del país, están priorizando sus intereses partidarios.

¿No cree en los argumentos que dieron para no aceptar el informe final que usted elaboró y que recomendaba la inhabilitación del fiscal?

Ninguno de los dos grupos dio un argumento constitucional contundente, hablaron de otras cosas, lo que demuestra que no tienen cómo defender a Pedro Chávarry, solo buscaban tener un fiscal a favor de su medida.

La legisladora Úrsula Letona dijo que su informe tenía deficiencias.

Ella habla sin leer los documentos, no da mayor importancia lo que pueda decir.

¿Qué espera que suceda el lunes cuando se realice la sesión?

Que los congresistas piensen en las necesidades del país, que entiendan que se necesita un sistema imparcial y decente. Y eso no lo garantiza el fiscal Pedro Chávarry. Por mi parte estoy tranquilo con mi conciencia, mientras se ve que ellos (apristas y fujimoristas) actúan con desesperación.

Hay otras denuncias presentadas contra el fiscal que no se han incluido en el informe.

El 21 de agosto, el congresista Gino Costa presentó una denuncia constitucional mucho más grave que la acusación de Marco Arana, sin embargo esa denuncia ni si quiera ha sido calificada.

Hay quienes señalan que no hay infracción constitucional.

La hay, pero además los congresistas que blindan al fiscal también incurren en infracción constitucional.