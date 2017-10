Juan Sheput: "Alan García critica al gobierno para distraer atención de denuncias en su contra"

El vocero de la bancada parlamentaria de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, replicó las críticas del ex presidente Alan García a la gestión de Pedro Pablo Kuczynskiy advirtió que estas buscarían distraer la atención de la opinión pública sobre las investigaciones al ex mandatario por el caso Lava Jato.

"Comprendo que es una reacción emotiva por el hecho de que individuos como (Edwin) Luyo y (Jorge) Cuba (ex funcionarios del gobierno aprista involucrados en el caso Odebrecht) han manifestado su disposición a ser colaboradores eficaces y no quieren hacer el papel sacrificado de Agustín Mantilla que nunca dijo de quién recibió órdenes superiores", manifestó.



En declaraciones a Perú21, el portavoz gobiernista, además, advirtió "un alto nivel de conmoción" en las apreciaciones de Alan García, las mismas que, dijo, responderían al interrogatorio que el fiscal José Pérez le hará el próximo 9 de noviembre a Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa constructora brasilera Odebrecht.

En diálogo con este diario, Juan Sheput refutó también las declaraciones del ex mandatario respecto de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha perdido la oportunidad de emprender grandes reformas en este gobierno.

"Lo que no se hace en el primer año y medio de gobierno, ya no se hace en los tres (años) y medio que quedan", dijo García, horas antes, en entrevista con RPP.​

Al respecto, Sheput refirió que "diez años de gobierno no le han enseñado nada a García", toda vez que, según recordó, fue durante el tercer año del quinquenio aprista que impulsó la reforma educativa. "Eso no implica que no se puedan impulsar reformas mas adelante", anotó.

Mensaje contradictorio

"Así que año y medio no implica que no se puedan impulsar reformas más adelante. García, además, es contradictorio porque una vez más saluda la designación de Meche Aráoz (en el premierato) pero critica al gobierno", anotó.

Finalmente, el legislador 'ppkausa' deslindó con cualquier intervención del Ejecutivo en las imputaciones fiscales contra Alan García, quien es investigado bajo la ley del crimen organizado.

"Este gobierno, en más de una oportunidad, ha demostrado independencia total y división de poderes. El problema de Alan García es estrictamente judicial y no está en el ámbito del Ejecutivo. La Comisión Lava Jato, además, está en manos de un partido de oposición. Le sugeriría a Alan García que aclare bien el objetivo de sus críticas al gobierno que nada tiene que ver con eso (las denuncias)", apuntó.