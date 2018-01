Juan Sheput: "Alan García intenta bloquear investigación"

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio ( PpK ), Juan Sheput, opina sobre las investigaciones fiscales contra el ex presidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Usted criticó la labor de la Fiscalía en la investigación contra Alan García. ¿Por qué?

Yo he dicho que la investigación tiene que ser bienvenida y profundizada. Hace mal el Partido Aprista en descalificar a priori al Ministerio Público (MP). Sí diferencio eso de lo que es tildar de organización criminal a los partidos, pues eso etiqueta antes de tiempo, sin que haya concluido la investigación.

¿La propia adecuación de la investigación a García a la Ley de Crimen Organizado es buena o mala?

Si el MP o los jueces encuentran indicios suficientes para adecuarlo a ello, se tiene que hacer, se tiene que citar a los involucrados, pero también se tiene que tratar el caso con determinado nivel de discreción para evitar que existan respuestas políticas, que es lo que sucede en estos momentos ante las acusaciones frontales. Por eso decía que no hay una estrategia de Estado, lamentablemente. Se lanza de frente la acusación y eso permite la respuesta política de Fujimori, de Toledo, de Humala, y de Alan García, obviamente.

Pero el MP solo informó que el caso se adecuó a determinada ley. La acusación fiscal se ha filtrado, no la hicieron pública.

Sucede que la percepción ante la opinión pública es que se tilda por anticipado de organización criminal a los partidos Fuerza Popular y el Apra. De allí que yo considero que es justa su indignación, pues están en un proceso de investigación. Hablamos de que al ser partidos políticos, la percepción pública es que ya son entidades vinculadas al crimen organizado. Eso es lo que me parece que está mal. Por eso recuerdo cómo fue en el gobierno de Valentín Paniagua. Allí, para evitar respuestas políticas, los temas de investigación se trataron con bastante profesionalismo y discreción. Así se evitó por anticipado las etiquetas.

¿Eso está pasando ahora, en este gobierno, con la Fiscalía?

Lamentablemente, las filtraciones a veces sirven para destapar el proceso y perjudicarlo, en lugar de favorecerlo. Las filtraciones parecen salir de alguien que busca perjudicar el proceso. Ahora, por eso, se quiere descalificar a la Fiscalía y debería ser al revés. Los políticos, en lugar de descalificar al MP o a los jueces, deben ayudar a la investigación. Utilizar artimañas legales para impedir la investigación es un despropósito.

En un primer momento, Alan García dijo que colaboraría con la justicia y, ahora, su abogado evalúa presentar una acción de amparo.

Ese cambio de actitud lo perjudica porque está intentando bloquear la investigación cuando lo que debería hacer es favorecerla. Eso es lo que corresponde a cualquier político, por eso es que yo creo que al revés sucede con Fuerza Popular, que después de descalificar al MP ahora está facilitando la investigación, lo cual me parece correcto.

¿Cree que la actitud de los fujimoristas, luego de que la investigación a Keiko Fujimori también fue adecuada a la Ley de Crimen Organizado, fue distinta?

Ellos han pasado de la indignación y la descalificación del MP a un silencio, colaboración y disposición a la investigación. Ese cambio de actitud me parece positivo y es lo mismo que debería hacer el Apra. La indignación, como te digo, es justificada, pero deben colaborar con la investigación en lugar de intentar bloquearla. Y felicito la actitud de Mercedes Aráoz en el sentido de decir que se tiene que respaldar la independencia del Ministerio Público en los procesos. Ese es el papel que le corresponde al Gobierno: garantizar la independencia. Eso no significa intromisión política de ninguna manera.

Hablando de independencia, desde el Congreso, el legislador Mauricio Mulder señaló que el MP actuó por orden del ex presidente Ollanta Humala, quien hace unos días reclamó por Twitter un “trato equitativo”. ¿Cree que Humala tiene ese poder?

No, esta es una conclusión política del Partido Aprista. Eso pasa cuando hay etiquetas, como decirle a un partido que es una organización criminal. Esta conclusión política no tiene que ver con la realidad, Humala no tiene el poder para eso. Acá corresponde permitir que la investigación se consolide y apoyar en los propósitos del Ministerio Público. Lo contrario es un error del Partido Aprista y del fujimorismo.

Los fujimoristas cuestionan que, según dicen, la Fiscalía crea que Fuerza Popular es una organización criminal porque realizó cocteles en la campaña.

El problema no son los cocteles, es la desproporción entre los montos recaudados en la actividad, que es lo que se investiga. Si tú me dices que organizas una pollada y sacas S/1 millón, pues nadie te lo cree. Lo que investiga el MP no es la coctelada, investiga la desproporción entre lo recaudado y la actividad que intenta justificar la recaudación.

¿Confía en que el Ministerio Público culminará ambas investigaciones con justicia?

La Fiscalía merece el apoyo y respaldo de todos. Y los políticos tenemos que colaborar.

Autoficha

- “Soy congresista y vocero alterno de Peruanos por el Kambio. Integro las comisiones de Trabajo, Cultura y Modernización del Estado. Presido la Comisión del Bicentenario. Fui dirigente de Perú Posible y ministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo”.



- “Me ratifico en que falta una estrategia de Estado que debe ser liderada por el Ministerio de Justicia. Esta debe coordinar el trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial y del propio Congreso de la República”.



- “En vista de la complejidad de los casos, en el año 2000 se creó una estrategia de Estado liderada por el propio presidente, en ese caso Valentín Paniagua. Luego decantó en el Ministerio de Justicia. Ahora eso no existe. El esfuerzo debe venir del Gobierno, del Ministerio de Justicia”.