Juan Ramón Lira Loayza juró anoche como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en reemplazo de Betssy Chávez, quien dejó el cargo luego que el pleno del Congreso aprobara la moción de censura en su contra.

Hasta ayer, Lira se desempeñaba como director general de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE, puesto que ocupó desde el 20 de diciembre del 2021. Al respecto, el abogado laboralista Jorge Toyama señaló que su gestión se enfocó en temas de trabajo forzoso, trabajo infantil e igualdad. “Ha sido una gestión técnica”, consideró. Además, calificó al nuevo titular del MTPE como una “persona tranquila y de perfil bajo”.

Su nombramiento se habría dado con el aval de su predecesora, puesto que ayer, entre 8:20 a.m. y 9:14 a.m. , ambos coincidieron en una reunión con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, según el registro de visitas del Portal de Transparencia.

En ese sentido, se presume que le dará continuidad a la política laboral de su predecesora en temas como la tercerización laboral y el nuevo Código de Trabajo, sobre el cual Pedro Castillo dijo que impulsaría “cueste lo que cueste”.

NO HABIDO PARA LA SUNAT

De acuerdo con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), Juan Lira se encuentra como no habido, lo cual significa que la “Sunat no lo ha encontrado, él ha sido advertido varias veces y no ha regularizado esa situación”, según explica el abogado Jorge Picón. “No es evasión, pero supone un nivel de informalidad altísimo”, agregó.

Sostuvo que esta situación sería poco adecuada para un titular del MTPE, pues entre sus labores, además de promover el empleo, está impulsar la lucha contra la informalidad laboral.

TENGA EN CUENTA

Juan Lira ejerció como secretario técnico del GORE Tacna, región de donde también procede Betssy Chávez. Según Diario Uno, la Contraloría advirtió irregularidades en esa designación.

Es abogado de la Universidad Privada de Tacna. Fue docente universitario y ocupó cargos públicos en esa región.

