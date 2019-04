Juan Pari: "Expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo se encubrieron entre ellos"

Juan Pari ingresó al Congreso en 2009 como accesitario de Juvenal Ordóñez de Unión por el Perú. En 2011, volvería a tentar una curul, pero esta vez por el Partido Nacionalista. Fue electo y dos años antes de concluir su mandato, renunció a la agrupación por discrepar con Ollanta Humala. Fue en ese quinquenio que presidió la comisión que investigó el pago de coimas a funcionarios peruanos por empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht. Elaboró un informe de 650 páginas en el que ya se daba cuenta de todo el esquema financiero empresarial asociado al pago de sobornos que en la última semana relató en detalle Jorge Barata. El documento nunca se debatió en el Pleno, pero sus conclusiones siguen vigentes.

¿Las declaraciones de Barata confirman las conclusiones de su informe?

Ensambla casi a la perfección con las contraprestaciones que se hallaron en la comisión. Las coimas, (...) cómo la empresa se benefició, cómo logró sus concesiones, arbitrajes, que las sobrevaloraciones pasen sin ningún problema… Hay muchas cosas que empiezan a explicarse después de las declaraciones de Barata.

¿Y también le aclaran el comportamiento que tuvieron el Apra y el fujimorismo en su comisión?

Sí. La forma en que el Apra, la gente de Toledo, la gente de Humala empezaron a hacer alianza y en forma conjunta se opusieron a la aprobación del informe; la abstención del fujimorismo para que no se genere ningún tipo de aprobación... La acción era de encubrimiento, era claro. La renuncia de los congresistas que estuvieron en la comisión a asumir su rol fiscalizador por ser escuderos de sus partidos se ha manifestado en cada proceso que se vio a nivel de la comisión.

Pero esta situación data de tiempo antes, de 2006, cuando se forma una comisión que presidió Fredy Serna y que investigó la gestión de Alejandro Toledo.

Iniciándose las acciones del Congreso, en 2006, se forma una comisión que investiga los actos de corrupción en el gobierno de Toledo. Curiosamente animada por el Apra y después bloqueado el informe para su discusión en el Pleno también por el Partido Aprista. O sea, por el lado de las tribunas, ‘hay que investigar a Toledo corrupto’, y por el lado de la acción concreta y válida, ‘que no se discuta en el Pleno, que el país no conozca estos hechos’.

¿A qué cree que se debió el cambio?

El informe –tengo entendido, y está el acta del 11 de mayo de 2010, cuando era presidente del Congreso Luis Alva Castro– se archiva en el Consejo Directivo arguyendo que no tiene la firma de los miembros a nivel de mayoría. ¡Y claro que no las tenía, porque meses antes retira su firma Elías Rodríguez (Apra)! Esas son las argucias que se utilizaron para bloquear el informe. Lo concreto es que no se discute en el Pleno y no se hacen observaciones sobre lo que hoy suena: las coimas en la Interoceánica.

Barata esta semana dijo que Alan García conocía del pago de coimas a Toledo. Pudo haber tomado medidas, pero no lo hizo.

No es solo un tema de conocimiento, de silencio. Él, como presidente, tenía la responsabilidad de actuar bajo la ley y algo incorrecto que afectara los intereses del Estado lo tenía que denunciar, pero sucedió al revés. Hubo toda una práctica de encubrimiento en todo el periodo 2006-2011. (Está) lo del informe Serna, en 2006; también en 2006, cuando la Comisión de Fiscalización era presidida por Javier Velásquez, se dijo que las observaciones del contralor Genaro Matute eran incongruentes y, por lo tanto, el proyecto y contrato eran totalmente legítimos; en 2008 se discute el informe de la Interoceánica y se dice que es un proyecto completamente correcto; la propia acción que tuvo el Apra frente al informe de la comisión que yo asumí o a la megacomisión.

¿Ese encubrimiento habría sido parte de una maquinaria preestablecida?

Hubo toda una práctica de encubrimiento que ahora es importante evaluar si fue ensamblada en el marco de una organización…

¿Y en la que participaron Odebrecht, el Apra, Perú Posible, Ollanta Humala…?

Todos los que estuvieron comprometidos con estos actos empezaron a encubrirse entre ellos. Había discrepancias y ruido político hacia afuera, sobre temas quizás hasta endémicos, pero estos temas que los unían: la defensa, los proyectos relacionados a Odebrecht, los juntaban, porque había un modus operandi en el que todos bailaban a su ritmo.

¿Cree, entonces, que Alan García sí tenía conocimiento de lo que pasaba a su alrededor y que no era, como dicen, que fue engañado o sorprendido por personajes como Luis Nava?

Alan García, el país lo conoce, no era una persona ingenua, y todos (lo) reconocemos muy inteligente, muy hábil en la política; es bien difícil que esas cosas se le hayan pasado. No entender estos temas que estaban ocurriendo en su entorno inmediato es algo increíble.

Parlamentarios apristas señalan que luego de que se corrobore toda la información entregada por Barata se confirmará que no tuvo responsabilidad, pero hay otras personas que podrían dar luces como Alva Castro…

Alva Castro, Jorge Cuba, Luis Nava; todos estos personajes que sí recibieron dinero. ¿A cuenta de qué?

¿Cree que se van a ‘inmolar’, como ocurrió con Agustín Mantilla, que guardó silencio hasta el día de su muerte?

Creo que el Apra los ha ido abandonando. (Jorge) del Castillo ha pedido sanción dura para Nava; (…) esperemos la respuesta por parte de ellos, que en su situación digan toda la verdad para que el país pueda estar mucho más tranquilo.

En el caso de Toledo se ha determinado que se le pagaron US$31 millones en coimas por la Interoceánica Sur, pero se conoce ahora que hubo otros pagos de otras empresas…

Lo de las coimas hechas por Camargo Correa está claramente detallado en el informe de Castillo de Arena. Ahí apareció por primera vez el monto que le pagó a (Josef) Maiman, eso está escrito y detallado. Hay nombres, montos y cómo Camargo Correa corrompió a funcionarios de diferentes gobiernos que se sometieron; (…) no entiendo por qué sigue guardado.

Sin embargo, Toledo está libre y la justicia no ha podido alcanzarlo…

Aquí es importante exigir que el Estado le ponga mucha más fuerza.

Algunos han puesto en tela de juicio que haya una real voluntad del gobierno para extraditarlo.

Yo creo que hay dos personajes que se tienen que traer al país y que tienen que hablar mucho: Alejandro Toledo y César Hinostroza. Ellos tienen que responder muchas cosas: cómo se corrompió la justicia y cuáles fueron los elementos que coadyuvaron en el tiempo de Toledo para que esta corrupción funcione porque él puede haber recibido la coima, puede haber sido presidente, pero solo no podría haber hecho todo esto.

Otro caso es el de Susana Villarán. Si bien su comisión no abordó ese tema, ¿cuál es su impresión tras conocerse que se le entregó dinero para la campaña contra la revocatoria porque se pensaba que tenía posibilidades de llegar a la Presidencia de la República…?

No solo fueron criterios de orden electoral. El criterio que ha mantenido Odebrecht fue garantizar sus negocios, sus activos y sus contratos.

Ellos mismos lo han dicho, tenían proyectos en marcha que proteger.

Claro, y si bien es cierto que nosotros no vimos el proyecto Rutas de Lima, vimos otro que tiene que ver con ella y su antecesor Luis Castañeda, que es la Línea Amarilla, donde sí es notorio el comportamiento de las dos gestiones en favor de OAS.

El excongresista Sergio Tejada ha calificado como un error el pedido de dinero que le hizo Villarán a Odebrecht. ¿Error o delito?

Claramente es un delito. Ella estaba asumiendo una gestión municipal y no podía comprometer los intereses de la municipalidad con actos de este tipo; eso sí es un delito.

¿Por qué siempre se busca edulcorar los delitos cuando se trata de personas allegadas o afines ideológicamente?

Eso sí es un error. Las cosas tienen que aclararse porque la lucha de empujar faroles o reflectores para que se mire a otro lado o se haga sombra de acuerdo a los intereses, le ha hecho daño a la investigación y a la clase política, que debe prender todas las luces. No podemos opacar nada, ocultar nada.

En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, se le acusa a usted de haber escondido información en la comisión para favorecerlo en términos electorales.

Yo no oculté absolutamente nada, los congresistas son mis pares y tenían derecho a acceder a toda la información que se tenía. (…) El asunto es que Kuczynski sí tuvo responsabilidad, yo lo digo en el informe, principalmente en toda su acción de la exoneración del SNIP. El tema de las cuentas llegó después, casi al cierre de nuestra gestión, cuando estábamos en el periodo de redacción del informe. Uno llegó a fines de abril y otro a fines de mayo, nosotros entregamos el informe el 31 de mayo. Después las cosas salieron en público. Si uno lo hubiera ocultado, nunca habrían salido…

La información que se ha conocido y corroborado esta semana está amparada por un acuerdo de colaboración que ha sido muy criticado por sectores que precisamente tienen a sus líderes políticos comprometidos en actos de corrupción. ¿Cuál es su opinión?

Yo he sostenido en varias oportunidades que la colaboración eficaz es una herramienta importante, pero no es la única. Entiendo que las declaraciones de Barata abren muchas puertas, aclaran muchas cosas, pero no cierran toda la investigación. Creo que se han abierto nuevas premisas que es importante profundizar.

¿Cree que hubo un interés particular en esas críticas a la luz de lo dicho esta semana por Jorge Barata?

Los intereses se han dado de diferente tipo. Algunos decían ‘que de una vez declare y se cierre la investigación’, ese es un interés. (…) Hay puertas que se están abriendo, la entrega de 4 mil folios probablemente afirme lo que ha dicho Barata, pero también habrá nuevas pistas de investigación. El hecho de que Alan García sabía (…) te abre un conjunto de puertas sobre cómo era el modus operandi de esta organización. Hay información en Polysistemas que todavía falta explorar. Polysistemas es un archivo que tuvo Odebrecht en el Perú, que está en Pachacámac, y donde hay información que casi no ha sido tocada y hay que profundizar. El acuerdo, la colaboración eficaz son herramientas importantes, pero no hay que quedarse solamente en eso.