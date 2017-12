Juan Pari Choquecota: "Atala no es personaje ajeno a gobierno aprista"

Nuevos nombres aparecen en el episodio peruano del caso Lava Jato tras una publicación del diario español El País. El ex presidente de la comisión Lava Jato del Congreso, Juan Pari, comenta estos avances.

El ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, habría recibido una coima de Odebrecht de US$900 mil.

En el caso del señor Atala Herrera, encontramos que los depósitos se realizaron en 2007, cuando no estaba en el cargo de Petroperú pero sí tenía relaciones con el ex presidente Alan García y con gente vinculada a Palacio de Gobierno. En 2003 fue tesorero de la organización Democracia Social, que presidía Alan García.

¿Fue más que un ex funcionario del gobierno aprista?

No sé si tendrá militancia, pero estaba muy cerca de los que dirigían el gobierno. En 2004, Atala también preside la asociación Instituto del Empleo y Luis Nava estuvo en su directiva. Estos son buenos elementos para decir que él no es un personaje ajeno al Apra o al corazón del gobierno aprista. Por otro lado, yo tengo mis dudas de que esto tenga que ver con Petroperú.

¿Que el supuesto soborno tenga que ver con Petroperú?

Sí, porque el contrato con Braskem se dio en el gobierno de Humala. Lo que hubo en noviembre de 2011, a lo cual hace referencia El País, fue un memorándum de entendimiento, pero la licitación del estudio para la petroquímica la hicieron en 2014. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque nuestros reflectores pueden irse para un lado, descuidando la verdadera relación.

¿Cuál sería el hilo a seguir?

Hay que investigar. Puede ser que haya una relación con Petroperú puesto que los intereses de la petroquímica y del gasoducto estaban ligados al Gasoducto del Sur. Ahí tenemos que ver Kuntur Transportadora de Gas, donde no está Odebrecht formalmente pero sí en términos reales, porque firman un documento de entendimiento con Kuntur antes de la firma de la concesión con Alan García en 2008. Hay otro dato que me parece que es importante explorar.

¿Cuál?

Han depositado, pero no hay movimientos, no hay salida de dinero. ¿Eso qué implica? ¿Que estaba guardándose el dinero para alguien? Si recibieron la coima, desde 2007 hasta 2017, podrían haber hecho uso del dinero. Es muy raro que no lo hayan hecho. Podría ser una plata ajena destinada a un tercero.

¿De mayor rango jerárquico?

Podría ser. Igual que en el caso de Edwin Luyo hay que ver cómo se movieron esas cuentas.

¿Los sobornos de Odebrecht podrían llegar hasta el ex presidente Alan García?

Eso lo dirá el Ministerio Público, pero el señor Alan García no podrá decir “no conozco” a Atala, porque fue el tesorero de una de sus organizaciones. Espero que Atala Herrera no se convierta en un Miguel Facundo Chinguel. Hay que tener mucho cuidado.

El País también menciona a un “Gabriel Parado” que, según el ex regidor Jorge Villena, sería Gabriel Prado, ex funcionario de la Municipalidad de Lima (MML) durante la gestión de Villarán.

Coincide el nombre y el apellido materno. Si se refieren a Gabriel Prado y es una coima entregada por Odebrecht, tendría que estar relacionada con Rutas de Lima.

Hace unos días, Giselle Zegarra, ex funcionaria de la MML, dijo que el contrato de Línea Amarilla, firmado por OAS, “fue desnaturalizado por la gestión de Villarán”.

Ahí hay temas pendientes. El hecho de que se haya pagado antes de que se cumpla el 70% de la obra, siendo este el primer acuerdo con OAS, es ya un absurdo. Lo otro, el by-pass, que se haya determinado la obra por alguien que todavía no era alcalde, ya te conlleva a delito. No es solo el Whataspp que se hizo público, hay un informe de consultoría entregado en diciembre de 2014 cuando Luis Castañeda no era alcalde. Habría que preguntarles a los que hicieron ese estudio quién los contrató.

¿Cuánto puede complicarse PPK en este caso? René Cornejo dijo que PPK convocó y dirigió la sesión en la que se decidió firmar el contrato de IIRSA.

Se han tomado decisiones que han perjudicado al Estado. Al margen de si se recibió coima, hay hechos de responsabilidad política, como permitir que una empresa que está impedida de contratar con el Estado pueda hacerlo, y permitirlo con artimañas, en 18 minutos, en un proceso artificial de decisiones.

El ex ministro Javier Sota Natal, quien firmó la exoneración del SNIP para IIRSA, dijo que el tema no se discutió en PCM y que lo firmó porque “era de necesidad”.

Si fue así, aquí Sota Nadal afirma que la decisión se tomó en Proinversión, quien recomienda al Ministerio de Transportes la exoneración del SNIP. Esa fue responsabilidad directa del señor Kuczynski como presidente de Proinversión. Que no haya firmado, que haya viajado, es un tema de segundo plano. Son temas que tendrá que aclarar el señor Kuczynski. Los elementos y la responsabilidad están claros. ¿Por qué lo hizo? ¿Tuvo una reacción presionado por el señor Toledo? Pues que lo diga. Hay un cable de la embajada brasileña que indica que Toledo ya había encargado a Kuczynski resolver el problema que había con Contraloría y parece ser que esto del SNIP era parte del encargo.

Autoficha

- “Soy ingeniero economista de profesión. Fui legislador en el Congreso pasado representando a la región de Tacna e integré la bancada de Dignidad y Democracia tras separarme de Gana Perú. Presidí la comisión Lava Jato. En julio presenté mi primer libro, titulado Estado corrupto”.



- “La corrupción usa tres elementos. Primero, siempre ocultan a la persona natural tras un nombre jurídico, una offshore. Con eso borran el rastro de la persona. Lo segundo, los cobros no se dan durante la gestión de la autoridad, se dan antes o después”.



- “Y lo tercero, no necesariamente el que tomó decisiones es el que hace la operación. Por ejemplo, en el caso de Jorge Cuba, él fue viceministro de Comunicaciones, que no tiene nada que ver con decisiones relacionadas con el Metro de Lima. Eso es competencia del otro viceministro”.