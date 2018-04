Juan Paredes Castro: "Hay que hacerle varios guiños a la oposición"

Los primeros gestos del gobierno del presidente Martín Vizcarra , que ya eligió a su primer gabinete ministerial, encabezado por César Villanueva , hacen sospechar a un sector de la opinión pública que existe un acercamiento con las fuerzas de oposición del Congreso, como el fujimorismo y la izquierda. El periodista Juan Paredes Castro espera que con estas actitudes se acabe la polarización en el país.

¿Cuántos guiños le ha hecho el gobierno del presidente Vizcarra a la oposición?

Bueno, si hubiera un guiño, ¿qué tendría de malo? Nuestra política se ha convertido en una continuación de una campaña electoral. Se trasladan las pasiones, las rivalidades de una campaña electoral al gobierno. Es una especie de castigo al elector que elige sus preferencias, delega poder presidencial y poder legislativo, pero ve que a quien eligió para gobernar no gobierna y a quien eligió para legislar no legisla.

¿Eso grafica la situación política actual del Perú?

Sí, por lo menos al 70%. Kuczynski, enfrentado al fujimorismo, descuidaba el 70% del ejercicio de su gobierno y lo mismo pasaba con el fujimorismo que, con la ojeriza en Kuczynski, descuidaba todos los temas legislativos, como el de traernos una gran reforma política que hubiera podido rectificar todos los pasivos y daños que hizo a la democracia durante el 90 y 2000. Esta era la oportunidad para que el fujimorismo se lavara la cara. Entonces, no solo hay que hacerle un guiño a la oposición, hay que hacerle varios guiños.

Juan Sheput, más que criticar la cercanía del Gobierno con el fujimorismo, critica que eso no sea público sino que, más bien, el premier y otros actores del Gobierno lo nieguen.

¿Pero por qué crees que se niega? Porque hemos creado una cultura de la polarización y del sectarismo en que es malo que alguien converse con alguien.

¿Se ha normalizado la desunión política?

Somos ciudadanos en sospecha. Tenemos tal sectarismo y tantos antis que no hay manera de ser coherentes con el elector que dio mayoría al fujimorismo en el Congreso. ¿Cómo desapareces al fujimorismo para que algunos estén contentos? ¿O cómo desapareces a la izquierda, que también ha recibido un mandato? No podemos ir contra ellos.

¿Hay solo un acercamiento con el fujimorismo y la izquierda, o es que el Gobierno coordinó y conversó con ellos los nombres del gabinete?

Yo respeto las razones por las cuales el Gobierno puede negar que ha tenido conversaciones, lo cierto es que hay personalidades en el gabinete que están identificadas con la izquierda y con el fujimorismo, pero no veo que eso sea malo. Al final de cuentas, importa que quienes están en el Gobierno y en el Legislativo tengan agendas democráticas y de gobernabilidad, no las propias.

La ex premier Mercedes Aráoz señaló que el gobierno de Vizcarra debe seguir el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PpK).

Si tú invitas como ministra de Inclusión Social a una persona que se identifica con la izquierda, tendrás que pedirle que su compromiso sea con la agenda del Gobierno, no con la del Frente Amplio (FA). Y si hay alguien que responde a los intereses del fujimorismo, igual. Sin embargo, no le puedes quitar a esa persona su identificación.

A cargo de la ministra La Rosa, ex militante del FA, estarán los programas sociales. ¿Qué opina de su nombramiento?

No se le puede negar a nadie su pensamiento ni su acción política dentro de una democracia. Si el Gobierno invitó a esta señora y responde a cánones democráticos, no hay nada malo. Lo que tiene que hacer el Gobierno es ser vigilante de su conducta, porque si ella desvía los recursos de los programas de inclusión social hacia fines políticos y proselitistas, le deberían pedir su renuncia al primer día de enterarse de eso.

Del otro lado están los cuestionamientos al ministro Huerta, quien habría tenido una relación cercana con Vladimiro Montesinos.

Yo podría decir que la carta de sujeción la firmaron muchos, pero que el señor Huerta haya celebrado un cumpleaños de Montesinos lo obliga a explicar qué grado de compromiso tuvo con él. ¿Fue un compromiso distante, cercano, entrañable? No sabemos, pero él tiene la obligación de explicar esta conducta.

¿Queda la sensación de que el Gobierno no empleó los filtros necesarios al momento de armar su gabinete ministerial?

En estos cargos se pone a prueba la entereza de las personas. Los ministros no se pueden poner debajo de la mesa para ejercer sus funciones. Cuando ocurren estas cosas, como la del señor Huerta, se pierde confianza.

También están los cuestionamientos a Heresi, quien estaría a favor del indulto a Fujimori, un tema que será visto durante su gestión en el Ministerio de Justicia luego de lo que decida la Corte IDH. Además, fue objeto de una reciente denuncia por el pago de publirreportajes mientras fue alcalde de San Miguel.

Heresi tiene una responsabilidad enorme con el trabajo de los procuradores, tiene que darle mucha fortaleza a la lucha anticorrupción. Está el tema del indulto, que puede tener un desenlace A o B, y ahí es fundamental el papel del ministro de Justicia en asesorar al presidente para una respuesta racional, justa. Va a llegar un momento en el que podría no gustar la decisión de la Corte IDH y habría que ver cómo se acata esa sentencia sin romper relaciones.

A pesar de las críticas, ¿debe haber una tregua para dejar trabajar a los ministros?

¿Qué hacemos con un periodo de gracia si no corregimos nuestros defectos? Nos estamos envejeciendo políticamente mientras en otros lugares están haciendo un ejercicio político más moderno, alejado de los viejos rencores y las rivalidades. Estamos descuidando muchísimas cosas por eso.

AUTOFICHA



- “Soy periodista, ejerzo el análisis político en el diario El Comercio y soy autor del libro La presidencia ficticia, bajo el sello de Planeta. Creo que nos estamos desviando de las prioridades nacionales y estamos cayendo en lo mismo, en estos rencores con los que comenzó el gobierno de Kuczynski”.



- “Sobre la ley de Mauricio Mulder, yo quisiera agregar algo, por lo mismo que soy periodista. Me parece importante que haya una preocupación por la manera como se gastan los presupuestos de la publicidad del Estado destinados a los medios de comunicación”.



- “Sin embargo, el hecho de que ciertos desórdenes y direccionalidades de coyuntura, en los gobiernos, se hayan dado tampoco puede originar que se satanice a los medios como si estos hubiesen tenido una complicidad corrupta en este tema. Esta es una responsabilidad de los gobiernos y del Estado”.