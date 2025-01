Juan Luis Cipriani responde a la Conferencia Episcopal Peruana

El excardenal Juan Luis Cipriani emitió un comunicado en el que expresó su sorpresa y malestar tras el pronunciamiento de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana y del cardenal Carlos Castillo sobre la acusación que pesa en su contra. En su mensaje, Cipriani calificó como injustas las afirmaciones en su contra y reiteró su inocencia.

"Ha sido un dolor por la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona", manifestó el exarzobispo de Lima. Asimismo, enfatizó que no ha cometido ningún delito ni ha abusado sexualmente de nadie "ni en 1982, ni antes, ni después".

El prelado también recordó el momento en que el nuncio apostólico en Perú le transmitió las restricciones impuestas por el Vaticano debido a la acusación en su contra.

"Cuando el nuncio en el Perú me transmitió el precepto con el que la Congregación me limitaba algunas facultades, lo firmé declarando por escrito en el mismo acto que la acusación era absolutamente falsa y que obedecería a esas disposiciones", aseguró.

En su comunicado, Cipriani señaló que ha aceptado las medidas preventivas impuestas mientras se esclarece la verdad, a pesar de considerar que la acusación carece de fundamento.

"He aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa, de la que no me he podido defender", añadió.

