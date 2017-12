El cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani , se pronunció en contra de las ideologías 'antis' en su programa sabatino de RPP.

En este caso, sus críticas fueron en función al antifujimorismo, al cual indicó como un camino equivocado si se pretende lograr una democracia en el país.

"Yo cuando era muchacho, me acuerdo que se hablaba del antiaprismo. Ahora escucho y veo el antifujimorismo y parece que así no vamos a construir una democracia, porque así no vamos a ser iguales", sentenció.

Según lo señalado por el sacerdote, "las ideologías muchas veces nos envenenan. Como cuando creemos que tenemos la verdad".

El representante de la Iglesia Católica en Perú advirtió que "cultivar esas ideologías 'antis' no es de demócratas; es totalitario, es un camino de dictadura".

Además, Cipriani explicó que "reconciliarse duele porque si no duele, no hay reconciliación". "La reconciliación consiste en aceptar a alguien que es diferente a mí. Aceptar, no tolerar", aclaró.