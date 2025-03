Ministro Juan José Santiváñez: "Renunciar significaría rendirme"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, expresó hoy que no renunciará al cargo en medio de las imputaciones que lo comprometen con el pago de coimas a jueces para beneficiar a sus clientes cuando era abogado litigante.

Santiváñez, como se sabe, se encuentra en Bruselas participando en una reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) de la Unión Europea. Viajó pese a que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó su impedimento de salida del país.

"No voy a renunciar porque para mí una renuncia significaría rendirme y yo creo que en el despacho del Interior y la Policía Nacional estamos haciendo un trabajo denodado en una lucha contra la criminalidad", declaró a radio Exitosa.

Fueron dos testigos protegidos los que señalaron que el titular del Interior pagaba coimas a magistrados. Uno de ellos, incluso, dijo que coordinaba con su trabajadora Yessenia de la Cruz Rivas para administrar el dinero que serviría para los sobornos.

“A los pocos meses de haber ingresado al estudio a trabajar, (Yessenia de la Cruz) empezó a tener una relación sentimental clandestina con Juan José Santiváñez, progresivamente fue teniendo mayor poder (...) siendo asistente daba órdenes a abogados en diversas áreas”, contó el testigo.

En 2021, De la Cruz por fin culminó su carrera. Ese mismo año, según el testigo, la pareja administraba el dinero con el que pagaron los presuntos sobornos: “Ellos disponían qué dinero iba a ser ingresado a las cuentas del estudio (...) y qué dinero iba a ser mantenido en efectivo para Santiváñez, dinero que no iba a ser bancarizado y provenía de actividades ilícitas”.

El ministro, que ostenta el puesto desde el 16 de mayo de 2024, rechazó esas manifestaciones que lo involucran con De la Cruz y sobre los viajes que realizó con ella al exterior indicó que se trataron de comisiones de trabajo para su estudio de abogados.

"Fiscal armó un circo"

El hombre de gobierno criticó a la fiscal Delia Espinoza por las pesquisas que ha realizado en su contra y aseguró que todo es parte de "un circo".

"La fiscal ha armado un circo de algo que no hay, y ha manchado honras de jóvenes abogados con las dos supuestas declaraciones de testigos protegidos, ha manchado la identidad de clientes y sobre todo solicita impedimentos de salida sobre un caso que no existe", manifestó.

En esa línea, cuestionó a Espinoza por no contribuir a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Recordó que el Ministerio Público se retiró temporalmente de la mesa de trabajo para abordar el Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito en señal de protesta a la ley promulgada que permite a la Policía dirigir desde el inicio las investigaciones penales.

"Yo no he pateado el tablero con respecto a pararme de la mesa interinstitucional para el establecimiento de protocolos de investigación preparatoria, yo no he presentado una demanda de inconstitucionalidad para tumbarme una norma que establece que la Policía tiene las prerrogativas para investigar, no hemos iniciado el conflicto de esta supuesta guerra mediática, no cuestionamos el poder de la Policía", refirió.

Juan José Santiváñez es investigado por el delito de abuso de autoridad por supuestamente presionar al oficial Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', para que exija al periodista Marco Sifuentes que deje de criticarlo.

