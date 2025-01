Juan José Santiváñez: “(Lozano y Colchado) no son mis amigos ni tampoco mis enemigos”

Juan José Santiváñez habla de Sheyla Cóndor, Quispe Palomino, la Diviac, Los Pulpos, la ‘Sombra’ y un largo etcétera.

El 2024 ha sido el año con más crímenes. ¿O no cree en las cifras?

El 2024 ha sido un año bastante complicado. La criminalidad transnacional ha rebasado las fronteras de todos los países de la región, no solo de Perú. Un grupo de efectivos policiales ha ingresado delitos de homicidios falsos al sistema de denuncias. Se han detectado 55 denuncias falsas por homicidios que nunca se han dado. Es una cifra que puede alterar los porcentajes. Están involucrados dos efectivos del VRAEM que habrían utilizado sus claves para incorporar delitos que no se habrían cometido. Con esto no estamos desmereciendo la percepción de inseguridad. Desde 2021 hay organizaciones criminales en delitos de extorsión. La diferencia es que mientras antes tenías a Los Pulpos de Trujillo, ahora tienes también a Los Tiguerones de Ecuador y al Tren de Aragua de Venezuela.

¿Y por qué ha replegado a agentes de la Diviac del norte? Los Pulpos y Los Injertos están en minería ilegal como La Hermandad.

La institución policial es una sola. Es absolutamente falso que una investigación se detenga porque cambian o pasan al retiro al policía. Esa información no es veraz.

Pero han retirado agentes de Chiclayo y La Libertad…

Todos los años hay cambios. Es parte del sistema policial y está en la norma. Para ascender, un oficial tiene que tener dos años fuera de Lima. El traslado, el cambio y la reasignación son propios de la carrera.

Peligra la data de capos de la minería como el ‘Gato Coté’ en Pataz.

No. La rotación del personal es importante para evitar la corrupción. Permite que no puedan crear vínculos con sujetos que pudieran luego tener un involucramiento en actividades criminales.

¿Por qué ya no envían al oficial Núñez a Chile?

Los agregados son consecuencia de una comisión especial de la Policía. Cumplía los requisitos. Pero advirtiendo que está sujeto a una investigación, se consideró que en este momento no debía ser asignado a una agregaduría, para que ejerza su derecho al debido proceso en el Perú.

¿Aplica el mismo criterio a la suboficial técnico de primera enviada a España?

Caso distinto el de Ruth Ligarda, porque ella no está investigada. Es una testigo, no forma parte de un proceso y ya brindó su declaración. No tiene pendiente ningún requerimiento judicial ni fiscal.

La madre de Sheyla Cóndor dice que el oficial habló con el asesino de su hija.

Estamos en un proceso de investigación. Entiendo que si existe este tipo de manifestación algún tipo de prueba tendría que existir. Pero no quisiera referirme a un hecho del cual no conozco. Mucho menos a una manifestación que no me consta.

O dirán que es fake news…

No. Es que no lo conozco. Tiene que ir por la vía judicial. En su oportunidad se acreditará.

¿Por qué el Estado pagará el abogado de su excliente Raúl Prado Ravines?

Todo funcionario tiene derecho a que el Estado le pague un abogado para su defensa. Ya fue reconocido por el TC.

¿Cómo va el caso Quispe Palomino?

Está judicializado. Hubo un requerimiento que tenía que ser comprobado para dejarlo en libertad, pero los antecedentes criminales imputados son de él. Quisiera hacer un silogismo. Imagínate que un sujeto viola a un niño y se va 20 años a prisión y paga su pena. ¿Deja de ser violador? No deja de ser violador. Es un violador que ha pagado su pena. Los delitos y crímenes cometidos están ahí.

Dijo se iba si el estado de emergencia no funcionaba. Se puso en bandeja solo.

¿Qué entiendes tú porque funcione un estado de emergencia? En 60 días la criminalidad no va a desaparecer, ni siquiera en Suiza. En 60 días lo que sí hemos hecho es una reducción de la criminalidad. Los resultados no los he dado yo sino los 14 alcaldes de los distritos en emergencia.

¿Por qué pasar al retiro a sus amigos Walter Lozano y Harvey Colchado? Lo decidió una comisión…

Los oficiales que tú has referido no son ni mis amigos ni tampoco mis enemigos. Yo no me enfrento a ningún oficial. Yo soy el ministro, la autoridad política. El ministro no tiene injerencia, solo formaliza la decisión de la junta calificadora a través de una resolución.

Hay déficit de personal policial. ¿No se pudo rotar a Lozano y Colchado?

Lo que faltan son suboficiales. Lo que más se tiene son coroneles. Eso no falta. Lo que falta es personal operativo, suboficiales que son los que recorren las calles. De los 140 mil efectivos policiales, aproximadamente 11 mil son oficiales, los demás son suboficiales. Y eso es lo que falta. El pase a retiro o no de un coronel no hace la diferencia en la estructura.

Se comenta que el señor Colchado es muy cercano a Carlos Álvarez, precandidato presidencial.

Es bueno saber que va a haber un partido de cómicos, ¿no?

TENGA EN CUENTA

“Yo no creo en las encuestas porque no trabajo para ser popular”.

“La historia nos juzgará”.

“Fui jefe de gabinete de Octavio Salazar a los 28 años. Trabajaba muchísimo. No dormía”.

“No podría dar mayor referencia de esos casos (Andrea Vidal, Nilo Burga) porque la carpeta fiscal es reservada”.

“Respeto muchísimo al presidente Bukele. Su asesor principal es un gran amigo personal, Danilo Morales”.

