Juan José Marthans: "El problema trasciende al ministro de Economía"

Dos días después de que se conociera la renuncia de David Tuesta al Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ), el economista y ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Juan José Marthans conversó con Perú21 sobre cuál debería ser el perfil del nuevo titular del MEF.

Dentro de poco habremos tenido cuatro ministros de Economía en menos de 9 meses. ¿Es inevitable que se deteriore la imagen del país ante los mercados extranjeros?

Acá hay una clara corresponsabilidad entre el Gobierno y el Congreso. La imagen se podría deteriorar si fallamos en la designación del nuevo ministro. El ruido político está en la ejecutoria de la orientación de política económica y la comunicación dentro del propio Ejecutivo ha probado ser deficiente. Hubo propuestas que no fueron adecuadamente consensuadas en Ejecutivo, como la del ISC; hubo propuestas interrumpidas por la acción del Congreso, como aquella que acelera la expropiación de terrenos en el marco de la promoción de inversiones e infraestructura. No hablemos del caso de la propuesta inteligente de la SBS sobre el caso de las cooperativas. Esto lleva a preguntarnos: ¿se puede hacer política económica en un contexto donde el consenso político no está garantizado? Si concluimos que no, entonces el problema trasciende al Ministro de Economía. Los congresistas y ciertas comisiones del Congreso quieren fungir como ministros de Economía. Esto denota desorden.

Se habla de tres candidatos para el MEF.

Nos hemos estado equivocando en el perfil y competencias que debe tener hoy un ministro de Economía. Los problemas del Perú no son problemas de disponibilidad de recursos. Lo que tenemos es la urgencia de buscar mayor celeridad en la dinámica del aparato del Estado y del aparato productivo. Se requiere un gestor al comando del MEF. Una persona con capacidad para conciliar, comunicarse, destrabar problemas. El problema del Perú no es de orientación de política económica, sino de gestión de recursos. Por eso no se ejecutan bien y a tiempo los proyectos de inversión pública. Por eso no generamos un adecuado marco legal ni las acciones adecuadas para buscar que las APP sean una alternativa que transparentemente dinamice la inversión privada.

Se habla de los señores Piero Ghezzi, José Arista y Carlos Oliva como candidatos al MEF. ¿Coinciden con el perfil?

El mejor perfil que puedo recomendar al presidente es el de un buen técnico, pero que tenga pericia en materia política, que sea capaz de generar consensos y que tenga experiencia en materia empresarial y en la solución de problemas de la vida real y productiva. El Perú ya no necesita jóvenes que hablen tres idiomas y que jamás hayan estado comprometidos con el quehacer del frente productivo. Al MEF no se debe ir a ganar currículo, se debe ir para culminar una carrera exitosa.

Tuesta salió tras haber pedido la ampliación del IR y el ISC.

La intención fue buena, pero hubo carencia de habilidad política y de comunicación. No es que las medidas hayan estado del todo mal planteadas. Esas medidas no se viabilizan sin un mínimo de consenso político. Aquí ha faltado pericia política y experiencia en capacidad de gestionar recursos.

Si consideramos la poca simpatía del Gobierno por modificar los impuestos, ¿aún sería viable la reforma tributaria?

Con la propuesta de modificatoria del Impuesto a la Renta (IR), claro que ha habido conflicto a nivel político. Eso ha generado una suerte de rechazo al ministro de Economía. Lo lamentable es que el rechazo lo tuvo el primer ministro y el presidente. Una lástima. Es claro que no se coordinó ni comunicó apropiadamente esto hacia el interior del Gobierno.

Al paso que vamos, ¿se puede hablar de una reactivación económica para 2018?

El proceso de recuperación se dará porque creceremos alrededor del 3.6% y yo creo que en ese contexto podría haber una segunda ola que automáticamente iniciará la regeneración de ingresos tributarios. La presión tributaria ha caído cuatro puntos como porcentaje del PBI en los últimos cinco años, porque básicamente se había desacelerado la dinámica del precio de los commodities. Pero si la reversión de ello iniciada el año pasado se mantiene, la recaudación del IR y el IGV se va a recuperar progresivamente, por lo menos de manera parcial. Eso ya viene observándose en los últimos seis meses. No es casualidad que justo la recaudación está creciendo cuando se recuperan los precios de los commodities.

¿Las medidas impopulares, como la ampliación del Régimen de Promoción Agraria, deberían ser debatidas en el Congreso o hay riesgo de que la discusión se politice?

Creo que, lamentablemente, el Congreso no está a la altura de la actual coyuntura. Creo que está generando entrampamiento y demora con relación a la aprobación de los mecanismos e instrumentos apropiados para que el Perú se relance en materia de reactivación y crecimiento.

El Gobierno crearía una comisión ad hoc con el MEF y la Sunat para evaluar deudas de las empresas con el Estado. ¿Cómo podría esto afectar el vínculo con el sector privado?

Recomendaría que primero evalúen con detalle cuál es el monto en disputa tanto a nivel judicializado como no judicializado. Como punto dos, que sinceren esa deuda a partir de tres elementos: cuál fue el monto inicial de la deuda, ajustarlo al ritmo de inflación (año por año) y, luego, ajustarlo a lo que es la tasa de interés judicial. A partir de allí podríamos reiniciar una conversación para efectos de hacer efectivo ese pago de tributos que permanece en litigio por años. Sobre esta base deberíamos elaborar una normativa consensuada políticamente y hacer realidad la generación de esos ingresos a favor del fisco. Para esto debe haber un ministro con competencias como las que, pienso, debe tener hoy la persona que acepte semejante reto y responsabilidad.

AUTOFICHA



- “Soy economista, con más de 30 años de experiencia. Ex superintendente de Banca y Seguros. También tengo 30 años de experiencia en el mundo académico, en la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima y la Universidad de Piura. Actualmente soy presidente de una firma de telecomunicaciones”.



- “El problema de Perú es que carece de una hoja de ruta, de una visión estratégica. Se gobierna a corto plazo y pensando en las elecciones. El país se maneja sin políticas de Estado en materia económica y en función de la inspiración del ministro de Economía de turno”.



- “Creo que luego de la salida de Tuesta, los grandes proyectos no se van a paralizar. No tendría ningún sentido ello. Lo que repito es que estas marchas y contramarchas son producto de la poca pericia política, del poco consenso político que aún no logra el Gobierno, de errores de comunicación”.