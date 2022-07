¿Cuál es su opinión del mensaje del presidente Pedro Castillo?

Me pareció un mensaje lleno de declaraciones que parecen describir que todo va bien en el Perú cuando en realidad sabemos que no es así. Se puede argumentar que hay avances en algunas materias como el crecimiento económico, pero eso es independiente de las acciones del Gobierno, cuyas decisiones más bien van a complicar más la situación hacia el futuro. El mensaje fue para tratar de construir una credibilidad frente a hechos que son cuestionables y, por lo tanto, no nos deja nada en concreto a los empresarios con respecto a tener una visión más positiva del futuro; en realidad, seguimos teniendo una visión muy negativa de cómo están sucediendo las cosas y la tendencia que va a tomar el país.

Un mensaje para tratar de construir credibilidad pero sobre bases inexistentes, con cifras que no se ajustan a la realidad...

El tema principal es que el Gobierno y el mensaje del señor Castillo no atienden las verdaderas necesidades de las personas con más limitaciones en el país como, por ejemplo, la salud. No habló nada de la anemia que está creciendo, tenemos 40% de anemia en el país. Un presidente que dice que todo está bien cuando hay regiones como Puno que tienen 70% de anemia en niños de 6 a 36 meses no puede estar bien. ¿Está pensando en los problemas de verdad de las personas? No lo creo. Está simplemente cuidando su permanencia en el poder; el poder obnubila, confunde y aleja las personas de la realidad, y eso está pasando con este presidente.

El jefe de Estado anticipó que habría sorpresas, no fue así, ¿eso lo tranquiliza o le preocupa todavía más lo que pueda venir?

Ni me tranquiliza ni me preocupa. Si hubiesen salido las sorpresas probablemente hubieran sido negativas y me hubiese preocupado, pero tampoco me tranquiliza porque significa que en el fondo (Castillo) es una persona que no sabe lo que va a decir ni lo que va a hacer; solo se confirma la clarísima incapacidad que tiene este Gobierno para llevar adelante un país con 33 millones de personas.

¿No es un presidente que gobierna? ¿Qué está haciendo en el sillón presidencial?

Tratar de impulsar y generar poder. Por ejemplo, la norma que ha sacado incorrecta e inadecuadamente el Ministerio de Trabajo para empoderar a los sindicatos en el Perú está claramente pensada para generar más poder. Porque cuando las personas están agrupadas en colectivos o en sindicatos, gremios o asociaciones, tienen una fuerza mucho mayor que la misma cantidad de gente no asociada. (Castillo) está buscando poder a través de generar fuerza con los sindicatos, pero el efecto de esa norma, que es generar más informalidad en el país, no le interesa.

Castillo dice que el empleo se ha recuperado, pero no habla de esa informalidad creciente que tenemos, ¿qué tanto más se puede agudizar esta?

Exactamente, y sobre todo el tema es el abandono del Estado a la persona y a los microempresarios, emprendedores e independientes; es un abandono total. Muchas veces en el sector privado hablamos de que los formales pagan impuestos y los informales no, pero yo quiero decir que los informales sí pagan impuestos a través del Impuesto General a las Ventas, el Impuesto Selectivo al Consumo y la corrupción. Porque como no son formales, tienen a las autoridades exigiéndoles formalidad, y como no pueden cumplir pagan coima; es un círculo vicioso. (…) La empresa grande, ¿qué ha hecho en los últimos 20 años? Hacer su trabajo, pagar impuestos, y el Estado no revierte esos impuestos en beneficio de la población, ese es el problema. ¿Cómo vamos a resolver eso? El sector privado tiene que actuar y demostrar que el problema es el Estado que no cumple; vamos a actuar en generar actividades, ideas, propuestas y acciones que ayuden a demostrarle al peruano de a pie que sí nos interesa su bienestar, que sí queremos que esté bien.

El presidente sostiene que Perú es el país que más ha crecido en la región y exhibe supuestos logros basándose en un modelo económico consagrado en la Constitución del 93 que él mismo cuestiona y quiere cambiar; es contradictorio...

Una de las razones por las que en el primer semestre del 2022 hemos tenido una recuperación de 3.5 es porque en febrero del 2021 el país estuvo cerrado en muchas actividades, la economía cayó. Entonces, la base de crecimiento es baja por acciones del Gobierno que impidieron una actividad normal de la economía; si uno sacara ese factor, el crecimiento ya estaría en menos de 2% y, en segundo lugar, este crecimiento ha sido limitado por el propio Gobierno que tardíamente comenzó a liberar las actividades de entretenimiento y turismo. (…) Las declaraciones del presidente son totalmente contradictorias porque critica un modelo y después trata de ponerse sus medallas encima por el logro a partir de ese mismo modelo económico. De repente ya está recapacitando y dándose cuenta de que no hay que cambiar el capítulo económico de la Constitución, sería una gran noticia, ¿no?

Pero en su discurso también resaltó el apoyo del Gobierno a la minería y no dijo una palabra sobre la conflictividad social que rodea proyectos que hoy están paralizados precisamente por la inacción del régimen...

Ahí hay una contradicción gigante porque en los primeros seis meses de gobierno el ataque a la minería fue total. El presidente no puede decir ahora que en la minería todo está bien cuando en los primeros seis meses lo único que hubo fueron ataques y, además, impulsó la conflictividad social durante un récord del precio de los minerales. Este Gobierno impidió que el país aproveche al máximo esos precios y, por lo tanto, le quitó recursos a los peruanos, le quitó canon a los más pobres. Eso fue lo que hizo este Gobierno, no apoyó a la minería, la atacó.

¿Hemos perdido ya la oportunidad de aprovechar todo eso?

Siguen los precios buenos y hay que aprovecharlos también, pero en el momento pico, que fueron como casi 8 o 9 meses, hubo paralizaciones en varias minas por semanas, personas de fuera les cortaron el agua y son los trabajadores los que tuvieron que ir a exigir que se reabra la mina. ¿Dónde está la autoridad? Obviamente no tenía ningún interés en que reabra la mina. Entonces, que no nos vengan a decir que han apoyado a la minería, eso ahí es falso.

¿Cómo ve el tema de Petroperú? Se ha anunciado que reanudará sus actividades de explotación petrolera pese a su incapacidad para financiar grandes operaciones...

Esto es sumamente peligroso, pero es parte de una estrategia de tratar de volver a Petroperú una empresa estatal donde seguramente querrán poner más amigos del Gobierno. Petroperú ha recibido un aporte de capital de US$750 millones al comienzo del año, con esa cantidad –que es más o menos S/3 mil millones– se pudo haber hecho muchas cosas en bien de la sociedad; sin embargo, le han dado la plata a Petroperú. ¿Por qué? Porque estaba con problemas financieros y no lo había estado (antes) a pesar de la construcción de esta terrible refinería que nos va a costar US$6 mil millones para procesar un petróleo que vamos a importar porque no tenemos suficiente petróleo local para procesar. Esta es una aventura que una empresa privada racional no hubiera hecho...

A partir de todo lo conversado, ¿advierte Ud. un plan de Castillo, un rumbo para el desarrollo económico del país?

No, ningún plan, ningún rumbo. Este gobierno, en mi opinión, cayó de sorpresa, sin preparación, capacidad, sin talento que lo acompañe, con un plan que era un ideario de Perú Libre. Obviamente cuando pasó (Castillo) a segunda vuelta tuvieron que hacer algo distinto, salieron ahí varios militantes de la izquierda tradicional a tratar de apoyarlos, pero, realmente, ¿cuál es el plan que está en marcha? Ninguno. El único plan que tenía el presidente era el cambio de la Constitución y eso para tener una perpetuidad en el poder, y la gente se ha dado cuenta de que no quiere que este Gobierno cambie la Constitución.

¿Qué medidas inmediatas y puntuales tendría que dar el Gobierno para revertir esta situación de incertidumbre que hay en materia económica?

En primer lugar, poner profesionales de calidad en el Gobierno, incluyendo un cambio en el gabinete que devuelva realmente una mirada técnica y profesional a las labores del Estado, si no hay profesionales de calidad y alto nivel en el Ejecutivo, cualquier otra medida que se tome es solamente un parche. Las medidas económicas preferiría que sean los economistas los que las recomienden. El Banco Central de Reserva está subiendo la tasa de referencia para contener la inflación. La pregunta es: desde la perspectiva del Ejecutivo, ¿qué acciones se podrían tomar? Normalmente se tomarían acciones de restricción del gasto. Pero en un momento como el que estamos, es difícil hacer eso y, en todo caso, hay que priorizarlo y asegurarse de que se invierta en cosas que generen valor, que generen empleo y no más gasto corriente que no genera beneficios para las personas. Y seguramente hay algunas medidas adicionales, como impulsar la minería y la agroindustria. Si tenemos un mercado contraído, hay que ir afuera a buscar un mercado que es 100, 200, 300 veces más grande que el Perú. Nuestros Acuerdos de Libre Comercio son muy poderosos, muy potentes, tenemos que aprovecharlos, tenemos 4 mil millones de personas que pueden ser nuestros clientes fuera del Perú donde solo somos 33 millones. Si nos concentramos en eso vamos a poder generar más trabajo para los peruanos. Salgamos a vender nuestro país, nuestros productos. El Perú es un país maravilloso, con diversidad, riqueza, calidad de gente extraordinaria, tenemos que ver el país de otra manera, un país que unido puede salir adelante sobre la base de su propia riqueza, tradición e historia.

“El Congreso tiene que autolimpiarse”

¿El Perú está preparado para el impacto de una eventual recesión internacional?

No estamos preparados. Mayor razón para impulsar las exportaciones porque puede ser que el consumo caiga, pero si llevamos más productos a Estados Unidos, vamos a poder compensar ese menor consumo en Estados Unidos. Tenemos que pensar que el mundo alrededor nuestro es mucho más grande que nosotros. Tenemos un mercado 400 veces más grande, ¿por qué no lo buscamos? Ahora hay una ley que se discute en el Congreso para eliminar la flexibilidad laboral en las industrias de exportación, pero lo que va a pasar es que los exportadores no van a poder mantener los precios para ser competitivos en el mercado internacional, las ventas se van a caer y, por lo tanto, los empleos se van a perder. Están pensando solo en cómo darle más fuerza, poder y beneficios a los privilegiados que ya tienen un empleo formal y no están pensando, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, en cómo generar empleo formal… El país no avanzará si tenemos políticos pensando de esa manera.

¿Cuál es su balance de la labor del Congreso?

El Congreso ha tenido algunas normas positivas y otras bien negativas y populistas que han sido más que las positivas. Cuando tenemos una Comisión de Trabajo liderada por una persona de un partido comunista, obviamente pasan normas que ayudan a las personas que tienen un empleo formal y no a todos los peruanos, eso es tremendamente discriminatorio. Se llenan la boca diciendo buscar la igualdad y lo que están haciendo es generar más desigualdad. (…) Recordemos la razón por la que cayó el Gobierno de Fujimori en el 2000: fue porque Montesinos compraba congresistas para tener sus votos. Yo me pregunto, ¿entregar ministerios, llegar a acuerdos bajo la mesa, no es una forma de comprar votos? ¿El Congreso está dispuesto a mantener congresistas que venden sus votos por beneficios particulares? Creo que el Parlamento tiene que autolimpiarse, hacer una seria introspección que le permita después, con seriedad, responsabilidad y autoridad moral, cuestionar los actos de corrupción del Gobierno y tomar las medidas que se tengan que tomar.

VIDEO RECOMENDADO

En el primer año de Pedro Castillo la economía fue el sector más afectado por las políticas y mensajes erráticos del Gobierno. Para los analistas, los desaciertos del Gobierno van a terminar afectando la vida de todos los ciudadanos.