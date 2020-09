El congresista Juan José Díaz Dios protagonizó este jueves un papelón, al tomar como cierta una página de ficciones de una revista local para exigirle a la premier Ana Jara que responda por un supuesto correo electrónico suyo, en el que le confirma a su antecesor, René Cornejo, que la convocó para el cargo la primera dama, Nadine Heredia.

El fujimorista mostró a la prensa los correos publicados en la página Imaginario popular: Ficciones, de la revista Velaverde, en la que se difundió el presunto mensaje que ana_jara@evangelista.com envía a rene_cornejo@helios.com.pe.

En dicha comunicación, Jara le decía a Cornejo: "Querido René, por un lado, me apena mucho lo que me dices, pero tampoco puedo ocultarte mi alegría: me acaba de llamar Nadine para decirme que voy a ser tu reemplazo, es decir, la próxima premier."

"¿Te imaginas ser premier? Claro, sí te imaginas. En verdad, lo siento, René, pero Nadine ya decidió y yo, como mujer religiosa, te digo que Dios sabe por qué hace las cosas y no debemos cuestionar sus designios, los de Nadine, me refiero. No te aflijas, si haces lo correcto y Nadine no se entera de tus críticas, seguro te van a nombrar embajador o representante ante la OEA. P.D. Perdona, pero Nadine me dice que sí vamos a necesitarlo; junto con tu renuncia, ¿nos puedes mandar el fajín?", continuó el supuesto correo.

Cuando Perú21 le comentó que esos correos tienen como origen una columna imaginaria, Díaz Dios respondió "ahí está el correo de la PCM y debe responder Ana Jara si es verdadero o falso".

Minutos más tarde, la propia premier se encargó de mostrar a la prensa la fuente de origen de la versión de Díaz Dios y dijo que este "había sido sorprendido con correos apócrifos".

Subrayó que el congresista de Fuerza Popular cometió un "desliz" y le pidió "no petardear" la ronda de conversaciones con correos apócrifos.