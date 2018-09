Juan Carlos Zurek pretende devolver a su partido, Somos Perú, a la agenda nacional ganando la Alcaldía de Lima. En las encuestas está muy relegado, pero él asegura ir en cuarto lugar.

¿Piensa cambiar su estrategia de campaña para lograr su objetivo de alcanzar la Alcaldía de Lima?

Vamos a marcar una cédula donde solo aparece un símbolo. Ahí está enfocada nuestra estrategia. Confiamos que el 7 de octubre vamos a ser favorecidos con el respaldo ciudadano. Hoy hay un porcentaje bastante alto de indecisos. Nosotros también manejamos encuestas y Somos Perú lidera en 22 distritos de la capital.

¿Según sus encuestas, en qué puesto está para la Alcaldía de Lima?

En cuatro lugar.

¿Con qué porcentaje?

Con 13%. Todos estamos un punto, un punto, un punto.

Hay un gran porcentaje de limeños que no se decide ni por usted ni por nadie.

Mientras hay otras candidaturas que están plagiando planes de gobierno, nosotros tenemos una propuesta concreta, objetiva y con resultados claros basados en la experiencia, en la honestidad, en el equipo de gobierno, y sabemos que eso va a gravitar para el día de la elección.

¿No será que su gestión distrital en La Molina, en la que tuvo quejas de vecinos, le pasan factura?

Evidentemente nunca vamos a tener el 100% del respaldo, pero tenemos una gestión con muy buenos resultados: Una clínica municipal, la Av. Melgarejo, Corregidor, Los Fresnos, la Av. La Molina, hemos semaforizado el distrito…

En tránsito, ha recibido críticas en ciertos puntos específicos.

En buena hora que esa sea la crítica porque, primero, a mí no me están acusando ni de violación ni de asesinato ni de plagio ni de tener empresas off shore en paraísos fiscales ni de cometer delito por hurto agravado… A mí me están reclamando el hecho de que hay dos obras que no se hayan culminado, pero esas obras le corresponden al alcalde metropolitano.

Pero usted ofreció el by pass del óvalo Monitor como promesa de campaña para dirigir La Molina.

Correcto, y hemos logrado muchísimo. Hoy que el alcalde Castañeda es jefe de campaña de Castañeda Pardo, su hijo, y teniendo el financiamiento aprobado en el 2015, recién se interesa por este proyecto. Usted puede constatar la carta de Emape del 13 de julio en la que nos comunica que ya cuenta con expediente técnico y que va a ser licitado. [En la carta, el gerente de Emape le solicita al gerente de La Molina, Celso Posso, una reunión de coordinación sobre el by pass para el 17 de julio. Zurek nos dice que esa reunión, sin embargo, no se concretó].

Es decir, Castañeda, hasta ahora, no le hizo caso en hacer esa obra.

Ha sido mezquino en mandar al último rincón del cajón todos los proyectos de los alcaldes distritales. A él deben reclamarle los vecinos de La Molina. Más bien, deben tener muy claro que llegando a la alcaldía, si él no lo ha licitado, nosotros lo vamos a impulsar de manera inmediata. Acá mi mensaje directo a mis vecinos de La Molina para que confíen en Juan Carlos Zurek.

Usted fue regidor de la gestión de Luis Castañeda, ¿qué cambió desde esa época a hoy, en la que critica su gobierno?

Yo le preguntaría a él qué cambió, por qué se convirtió en soberbio. ¿Por qué cambió en su tercer periodo?

¿Los dos periodos anteriores de Castañeda fueron buenos?

Fueron productivos, nosotros lo apoyamos bastante en su momento, pero este último periodo ha sido sin pena ni gloria.

¿Cree que la población podrá asociarlo a usted como una buena alternativa para resolver el problema del tráfico en la ciudad, teniendo críticas por su gestión en este tema en La Molina?

Nosotros le decimos a los vecinos de Lima que confíen en la propuesta de Somos Perú, de Juan Carlos Zurek, en el tránsito y el transporte. Lo que Lima necesita es la instalación de una moderna central de gestión de tráfico, de semaforización inteligente.

¿En qué tiempo se puede hacer esa central?

En el primer año, sin problema.

¿Su gran obra será LimaTel?

Nosotros planteamos el sistema multimodal de transporte. Eso significa que todas las modalidades de transporte son importantes. Se plantean 6 metros para la ciudad, pero tenemos 1. Esperamos que pronto podamos inaugurar la línea 2 y así sucesivamente hasta la 6. El Metropolitano ya es una responsabilidad del alcalde provincial, que pueda concluir la ruta 1 desde Naranjal hasta Chimpu Ocllo en Carabayllo, e impulsar un Metropolitano 2 desde Pucusana hasta Ancón.

¿Cuál de estas obras hará en sus 4 años de gestión?

El Metropolitano 1 hasta Chimpu Ocllo y dos líneas de teleférico. Uno es desde el cerro, desde la estación Naranjal, subiendo por Tahuantinsuyo, y en la parte alta pasamos hacia SJL y nos vamos a conectar a la estación Bayovar del Metro. La otra línea la planteamos en plano, en la Av. México del Metropolitano, uniéndola con la estación Gamarra del Metro 1, y continuando para unir los cerros San Cosme, El Pino y San Pedro.

¿Pretende empezar la construcción del Metropolitano 2 en su gestión?

Se puede tener incluso construida porque nuestra propuesta diferenciada está vinculada a combatir la corrupción, a anular los contratos de peaje y eso significa que Lima automáticamente inyecta para un periodo de gestión 4 mil millones de soles de manera inmediata. En transporte también tenemos que pensar en el impulso de la modernización del taxi, darle formalidad al taxi colectivo.

¿Formalizará el colectivo?

Por supuesto. Hoy en Lima se producen 15 millones de viajes al día. El Metropolitano, el Metro, los corredores complementarios, solo satisfacen 1 millón, lo de más está usándose hoy en la informalidad.

Para formalizar a los colectivos se necesita una ley.

No, la ley lo establece bajo la modalidad de taxi interdistrital, que es el servicio de uso compartido de taxi.

¿Qué propone en seguridad ciudadana?

En La Molina hemos logrado reducir la inseguridad de casi 49.7% en el 2011 a solo el 14% en la actualidad. En Lima vamos a liderar una política enérgica que vaya de la mano con los 42 alcaldes distritales, que reúna al Consejo Regional de Seguridad ciudadana como política pública de lucha contra la inseguridad…

¿Cada cuánto se debería reunir?

Todo lo que sea necesario. Mínimo una vez al mes. Al inicio, si es necesario todas las semanas o todos los días, lo tenemos que hacer.

¿Ha detectado los lugares más inseguros de Lima?

Sí, SJL es el distrito donde hoy hay más incidencia delictiva.

¿Qué medidas concretas propone?

La primera que las faltas se conviertan en delitos. Yo le robo su zapatilla, su casaca, su mochila o su celular y no tengo pena. La ley permite que robemos hasta por un monto de S/1,000.

Propondrá una ley.

Modificar el Código Penal a través de una ley.

¿Tiene el proyecto de ley listo?

No listo, pero bastante avanzado.

Puede que así como no le hizo caso Castañeda con su proyecto de by pass en La Molina, el Congreso ahora tampoco le apruebe el proyecto.

Por eso vamos a hacer una política enmarcada dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana. Vamos a convocar a los 36 congresistas que eligió Lima para tener una agenda y lo primero que haremos será modificar el Código Penal. Lo segundo que tenemos que lograr es la aplicación del grillete.

Obras que parecen pequeñas, como las casonas, los cableados, la basura o los buzones. ¿Cómo resolvería estos problemas?

Tenemos que trabajar con el Congreso para lograr que el aseo de la ciudad sea una competencia provincial, sino el alcalde solo tiene facultad supletoria ante una situación de emergencia. De otro lado, todavía no podemos lograr que los cables de sotierren. Dos periodos atrás nuestro hoy candidato a Miraflores Manuel Masías emitió una ordenanza para que las empresas presenten sus planes de soterramiento y el Congreso lo bloqueó.