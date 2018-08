Juan Carlos Zurek tampoco acudió a firma del Pacto Ético Electoral en JNE

Al igual que Daniel Urresti , el candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Juan Carlos Zurek , tampoco acudió a la firma del Pacto Ético Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En su cuenta de Twitter, Zurek criticó al JNE por promover la firma de dicho compromiso en medio de cuestionamientos a varios de los candidatos, entre los cuales mencionó al propio Urresti, además de Luis Castañeda Pardo y Enrique Cornejo.

Como se recuerda, cuatro alcaldes electos por Solidaridad Nacional se encuentran detenidos por presuntos actos de corrupción, mientras que Enrique Cornejo renunció al Apra y ahora postula por Democracia Directa.

"¿Un pacto ético con Urresti acusado de asesinato y violación, con Cornejo expulsado del Apra y con sus funcionarios presos por ladrones, con Castañeda y sus cuatro alcaldes en la cárcel y con Reggiardo, que esconde empresas offshore en Panamá? ¡NO ASISTIRÉ!", escribió Zurek en Twitter.

Señores @JNE_Peru ¿Un pacto ético con Urresti acusado de asesinato y violación, con Cornejo expulsado del Apra y con sus funcionarios presos por ladrones, con Castañeda y sus cuatro alcaldes en la carcel y con Reggiardo, que esconde empresas offshore en Panamá? ¡NO ASISTIRÉ! — Juan Carlos Zurek (@juancarloszurek) 13 de agosto de 2018

Horas antes, Urresti había anunciado que no asistiría a la firma del Pacto Ético Electoral por las mismas razones. "No voy a firmarlo. Hay más de un candidato, y me incluyo entre ellos, que tendrían que salir a dar una serie de explicaciones", señaló.

Incluso, Urresti fue enfático contra Renzo Reggiardo: "Según Registros Públicos, tendría mayores propiedades a las que declaró. Además, creó una empresa offshore que puede hacer cualquier tipo de operación, es decir, el tipo de empresa que se crea para lavar activos".