Oblitas está entero. A sus 69 años, tiene la tarea de dotar a la selección peruana de fútbol de todo lo necesario para que pueda llegar al siguiente mundial, pero hoy tiene que hacer una cuarentena obligatoria.

El gobierno le restringe la salida por tener más de 65 años. ¿Cómo lo toma?

Nunca entendí (la restricción del Gobierno). Es algo incomprensible; medidas como estas no tienen sentido común. Yo me cuido solo, mi esposa se cuida sola. El Estado nunca nos cuidó a nosotros, yo soy todavía productivo. Le propongo al Estado que me cuide, pero yo dejo de pagar impuestos. Es una medida con rasgo autoritario. En sociedades más desarrolladas te lo dicen, te lo sugieren y tú eres el que toma la decisión.

La Defensoría del Pueblo piensa lo mismo.

Entiendo que hay unas personas mayores que hay que cuidarlas más, pero nosotros que aún somos productivos y estamos bien de acá (se toca la cabeza) que nos dejen tranquilos. Nosotros sabemos decidir qué nos conviene.

¿Cómo está afectando esto a su trabajo?

Vivimos en una época en que la tecnología médica y la alimentación ayuda a que uno sea productivo. Eso es lo que no ha pensado la gente que ha dado esta medida. Por ejemplo, la edad no me hubiera permitido viajar con la selección a Paraguay, si es que hubiese decidido ir.

¿Cuántas personas más en la selección tienen este problema?

En la Federación yo soy el que pasa el límite de edad. Ricardo Gareca aún no llega a los 65, pero ustedes lo ven y está entero.

¿Cómo hará para el partido contra Brasil?

He estado yendo a la Videna a ver los entrenamientos. Para asistir al partido con Brasil tengo que pedir un permiso especial. Mi trabajo es público, pero hay mucha gente adulta que todavía está trabajando. Les agradezco que nos quieran cuidar, pero estoy seguro de que nosotros nos vamos a cuidar bien.

