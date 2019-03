Juan Carlos Oblitas reveló que César Hinostroza ingresó a hotel de la selección en Rusia

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas Saba, contó detalles a la Fiscalía sobre las visitas que recibió el suspendido presidente de la misma entidad, Edwin Oviedo, revelaciones que le darían sustento a las investigaciones por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En su manifestación registrada ayer, a la que accedió Perú21, el dirigente deportivo narró ante el despacho de la fiscal Rocío Sánchez el altercado que se registró en las instalaciones del hotel en el que se alojó la selección peruana de fútbol, durante su estancia en la ciudad rusa de Moscú por la Copa del Mundo del 2018. El protagonista del incidente fue el ex juez César Hinostroza.

Ante la pregunta si había visto a Hinostroza en la sede de la FPF, el Estadio Nacional de Lima o en el hotel en Moscú, Oblitas respondió lo siguiente:

"No lo he visto en las instalaciones de la FPF, tampoco en el Estadio Nacional, pero sé que él (Hinostroza) ingresó al segundo piso del Hotel en Moscú donde la selección estaba alojada y donde solo podían ingresar las personas con credenciales especiales; cuando bajé de mi habitación, uno de los guardias de seguridad peruanos, cuyo nombre es Jimmy Arroyo, me comentó que se había suscitado un problema serio con la seguridad del hotel pues Edwin Oviedo había hecho ingresar a invitados a la zona donde estaba prohibido, los elementos de seguridad rusos estaban muy mortificados con esto al final se les permitió entrar y cuando le pregunté a Jimmy quién era la persona que había ingresado con Edwin, me dijo que era el man del Poder Judicial, entonces yo le pregunté si era el Dr Duberlí Rodríguez, porque a él sí lo conocía como presidente del Poder Judicial, entonces él me dijo no (que) fue el doctor (César) Hinostroza; esta fue la primera vez que escuché del señor Hinostroza, aparentemente habían ingresado su esposa y dos o tres personas más", manifestó.

De acuerdo a la investigación de la fiscal Sánchez, Oviedo entregó dádivas a Hinostroza a cambio de que este lo asesore en el caso Los Wachiturros de Tumán, investigación en la que se lo sindicaba de ser autor de dos asesinatos a dirigentes azucareros en Lambayeque. En otras palabras, buscaba eludir a la justicia.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el detenido Edwin Oviedo dio dinero y entradas a partidos de fútbol de la selección a César Hinostroza como forma de pago.

Sin embargo, Oviedo -que cumple prisión preventiva por el proceso de los Wachiturros- ha negado que haya tenido ese tipo de relación con el Hinotroza, quien está detenido en España tras fugar del Perú.

Precisamente, al destituido juez se le imputa ser cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, una organización criminal que se habría enquistado en lo más alto del Poder Judicial para beneficiar a sus miembros.

