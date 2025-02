Juan Carlos Mathews: “Hay que ir a EE.UU. a vender un portafolio de inversiones”

El exministro Juan Carlos Mathews sugiere aprovechar las oportunidades que se abren en esta probable guerra comercial.

¿Los aranceles son un arma para negociar?

Los anuncios de Trump son parte de una estrategia de negociación. En 2018 le planteó a México aranceles altos al aluminio y al acero. Sentó a Peña Nieto y soltó los temas que realmente le interesaban: drogas, tema migratorio y la balanza comercial. Creo que lo propio pasa acá. Yo sé que son escenarios distintos, pero es absurdo que simplemente dispare aranceles como los que planteó para México, Canadá y China, porque esas tres economías representan el 45% de lo que importa Estados Unidos. Y siendo así, de todas maneras generaría una presión inflacionaria. Y ya le ha costado a Estados Unidos salir de situaciones de inflación alta. Sonaría medio suicida hacer una cosa así.

¿Revisarían nuestro TLC?

Él ha sido medio genérico al decir que los TLC han favorecido a otras economías y no a Estados Unidos. Al menos en el caso de Perú, eso no es cierto. Antes del TLC había el ATPDEA, que permitía el acceso sin aranceles a una gama grande de productos a Estados Unidos. EL TLC le dio estabilidad. Estados Unidos no tenía esa ventaja para entrar al Perú. Recién la tuvieron a partir del TLC, así que ellos ganaban más que nosotros con el tratado, independientemente de que la economía peruana sea pequeña para ellos.

Toda guerra comercial es contraproducente…

Una guerra comercial sería evidentemente contraproducente. Suena hasta contradictorio en la economía liberal de Estados Unidos, que es el referente. En todos los escenarios donde crece el proteccionismo cae el comercio, porque se encarecen los productos finales. Compran menos, las economías crecen menos y se exporta menos. Y a menores precios. Una guerra de precios perjudica a todo el mundo, particularmente a Estados Unidos. Por eso pienso que es más bien una estrategia de negociación sobre los TLC que ya están firmados.

¿Cuánto afecta esta guerra comercial, ya sea que se concrete del todo o no?

Perú tiene una torta comercial bastante bien distribuida. Esa es una ventaja frente a muchos. Hace 10 años era 25% con Norteamérica con énfasis en Estados Unidos, 25% con Europa y 25% con Asia con énfasis en China y 25% con América Latina. Ahora no es así. Ahora es 36% con China y ha bajado un poco con Estados Unidos, pero seguimos teniendo la torta abierta. La otra preocupación es cómo tomar ventaja. Por ejemplo, textiles y confecciones de algodón para Estados Unidos, ahora que no quieren comprarle a China. Y lo propio con México. Perú es el segundo productor de palta a nivel mundial. Al encarecerse el producto mexicano tenemos una oportunidad.

¿Cómo sacarle provecho a esa oportunidad?

Debería replantearse el Mincetur. Hacerse un nuevo Promperú con un Proinversión, conversar con el BCR y el ministro de Economía. Y debería presentarse un portafolio de inversiones a compañías gringas. Lejos de criticar la presencia china, que fue un descuido producto de que Estados Unidos se ha confiado, deberían generarse nuevas posibilidades de inversión. Sobre todo si sale la ley de Zonas Económicas Especiales, que según Eduardo Salhuana debería estar lista en marzo o abril. Podríamos capturar mucha inversión en industria.

Se mantiene optimista con respecto al Perú.

El Perú sigue teniendo un espacio de oportunidad. Por supuesto, confiando en que no toquen el TLC, que es posible que lo hagan porque uno de los puntos en su discurso de asunción es la revisión de los TLC. Perú tiene una ventaja. No somos China, Canadá o México. Más que una competencia somos una complementariedad. La relación con Estados Unidos siempre ha sido buena, incluso cuando América Latina se ha tirado más a la izquierda. Yo confío en que si actuamos proactivamente podemos sacar ventaja en lugar de perder. Si yo soy una compañía gringa, qué me importa que el puerto tenga inversión china, peruana o del Congo si me permite mayor competitividad. Hay que tratar de adelantarnos. Proinversión, Promperú, MEF y Mincetur podrían tener un rol protagónico con empresas que respalden los proyectos. Hay que adelantarnos, hay que ir a Estados Unidos a vender un portafolio de inversiones.

Aprovechar la torta comercial bien distribuida…

Un medio de prensa me preguntó en Estados Unidos por qué nos estábamos casando con China. Yo le dije que no es así, que tenemos 23 TLC y el primero que firmamos fue con Estados Unidos. Si yo hago una fiesta y no vienen los gringos, vienen los chinos…

Se vienen TLC con Asia, pero el mundo se cierra…

Se concretó el TLC con Hong Kong, que ya se anunció en el APEC. Pero se vienen los TLC con Indonesia, con Emiratos y con la India que debería acelerarse para tratar de tenerlo al cierre de este año… Y trabajar los temas de Brasil, Uruguay, República Dominicana. No son mercados menores. El de Indonesia ha avanzado más rápido de lo esperado. Y el que se ha trancado es el de la India.

“Todos hablan de guerra comercial, pero no me suena razonable porque terminan perjudicando a los propios gringos. Confío en que no va a escalar”.

“Sería muy partidario en que vengan a coinvertir, hacer joint ventures que podría replicarse no solo en minería”.

“A pesar del crecimiento minero de Argentina y el Congo, el Perú tiene más proyectos mineros en el sur que hay que desarrollar”.

“La experiencia de Salardi en Proinversión podría capitalizarse en esta coyuntura”.

