El renunciante ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, afirmó que decidió dar un “paso al costado” para evitar un “cargamontón político” hacia el gobierno del presidente Martín Vizcarra, luego de revelarse que brindó asesorías a la empresa brasileña Odebrecht.

En Canal N, aseguró que de ninguna manera se dieron servicios concurrentes a la constructora brasileña y al Ministerio de Energía y Minas (Minem), y dijo que su salida fue acordada con el propio Vizcarra.

“Renuncio porque había que dar un paso al costado para evitar el cargamontón político contra el gobierno de Martin Vizcarra. Los funcionarios públicos hemos venido a servir, no a asirnos del puesto. De esta manera, opté por dar un paso al costado”, expresó.

“De alguna manera la concordamos [con Martín Vizcarra] y yo preferí dar un paso al costado antes de ver involucrado al gobierno, toda vez que cualquiera fuera la explicación técnica y administrativa que se dé, el tema político está afectando mucho más que mis explicaciones”, añadió.

Liu Yonsen explicó que en ese entonces era representante de Consultores Supervisores y Asesores Nacionales S.A.C (Conasac), que prestó servicios de capacitación a Odebrecht sobre cómo funcionaban los mercados energéticos en el 2010.

En ese sentido, el ahora exministro de Energía y Minas refirió que no le informó a Vizcarra sobre sus asesorías a Odebrecht antes de asumir dicho portafolio porque consideró que no existía conflictos de intereses.

"En los cuestionarios que uno tenía que llenar se pedía mencionar los trabajos como persona natural los últimos cinco años. En ese tiempo no presté servicios a ninguna empresa y nunca hubo conflicto de intereses […] No lo reporté porque consideré que no había conflicto de intereses", aseveró.

Según un informe de “Panorama”, Liu Yonsen realizó consultorías para Odebrecht a través de su empresa Conasac. Posteriormente se desempeñó como asesor del Minem entre el 2010 y 2014. También fue consultor externo de la misma cartera.

Al finalizar el 2012 se le solicitó a su empresa preparar un informe de evaluación para definir si el proyecto de gasoducto de sur era cofinanciado o autosostenible. El documento se tituló: "Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano".

Ese informe que data de diciembre del 2012 fue presentado el 3 de enero del 2013 por el entonces titular del sector, Jorge Merino Tafur, al director de ProInversión.

Merino solicitó, además, incorporarlo al proceso que dio origen a la licitación del gasoducto, adjudicado en el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó Odebrecht.