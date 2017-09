Juan Carlos Gonzales: “No quiero blindar a ninguna persona”

El Poder Judicial (PJ) solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Richard Acuña. ¿En la Comisión de Ética hay alguna denuncia?

No, no hay nada. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tampoco. No tenemos nada nuevo en la agenda para este lunes. Solo hay un pedido de reconsideración de la suspensión de 60 días al congresista De Belaunde.

¿Quién lo presentó y qué plantea?

El congresista Alberto Oliva la ha presentado. Veremos ese tema este lunes.

¿Y en el caso de Yesenia Ponce?

El caso de sus estudios escolares está archivado. El tema del voucher (del pago al director del colegio) no constituye una prueba de que haya sido la congresista la que abonó el dinero. Tampoco ha llegado a Ética una denuncia sobre eso. Más bien, ella ha enviado una carta a la comisión para decir que se pone a disposición.

¿Y por qué entonces no actúan de oficio?

La que puede actuar de oficio es la comisión, no el presidente. Si yo actúo de oficio, me tengo que inhibir, no podría presentar el informe ante el Pleno y mi voto dirimente no valdría.

Entonces, ¿en toda su gestión no propondrá una investigación de oficio?

Yo no puedo hacerlo. No es que quiera blindar a una persona. No voy a blindar a nadie.