Juan Carlos Gonzáles sobre Maritza García: "Si en Ética enviamos su caso al pleno, dirá que es venganza"

El presidente de la Comisión de Ética, Juan Carlos Gonzáles, contestó a su colega Maritza García (Fuerza Popular), quien acusó que su bancada usó el grupo que él preside para alinear a los disidentes. "Ella es injusta, no es así", dijo a Perú21.

"En lo personal, muy aparte de la política y cuidando mi responsabilidad como presidente de Ética, para declarar lo que declaro ahora no me he preparado con Keiko Fujimori. Jamás me ha llamado para decirme que debo hacer esto o lo otro en la comisión. Jamás habrá una prueba de eso porque nunca me ha llamado", agregó.

Asimismo, recordó que si el informe de Maritza García regresó a Ética es porque "era una nueva presidencia y una nueva legislatura".

"El informe de calificación de ella lo dio el congresista Segundo Tapia, ex presidente de la Comisión de Ética, y se vio en la legislatura pasada y regresó a Ética, a pedido mío, pero por instrucciones porque si no eso se iba a quedar ahí", manifestó.

“Si en Ética archivamos su caso, ahí va decir: ‘está bien’; y si decidimos enviarlo al pleno del Congreso, seguro dirá: ‘esto es una venganza’. ¿Entonces qué hacemos? El informe de calificación se va dar y no tiene nada que ver con eso. No hemos movido un dedo, yo no he dicho ‘haber tráiganme el informe de calificación de Maritza y hay que cambiarlo porque ella se ha ido o se quiere ir’. Eso es absurdo, tonto, ingenuo e irresponsable”, acotó.