La viralización del hashtag #PerúPaísdeVioladores ha originado diversos comentarios políticos. El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Juan Carlos Gonzáles, opinó que el problema en nuestro país son las penas “ligeras” para los agresores sexuales.

En el hall de los Pasos Perdidos del Parlamento, dijo no sentirse un violador y que tampoco lo es gente de su entorno. “Yo no me considero violador y con la gente de mi entorno o con la que me relaciono tratamos de inculcar valores, respeto a las personas y, por lo tanto, si somos educados y bien formados, no vamos a ser un país de violadores”, declaró.

Consideró que si existe violencia y violaciones en el Perú es “porque evidentemente las penas son ligeras”. “¿Que tiene que hacer un violador para que lo condenen a 25 años? ¿Violarla y matarla? Las penas son al revés en el Perú”, continuó.

En ese sentido, Gonzáles dijo que no es necesario aprobar más leyes en el Congreso porque tenemos para regalar leyes pero no se cumplen”, pero sí indicó que el Parlamento, del cual forma parte, “tiene la responsabilidad de legislar con leyes efectivas”.

Consultado por el pedido público de su colega fujimorista Tamar Arimborgo para que las legisladores Marisa Glave e Indica Huilca, de la bancada de Nuevo Perú, sean llevadas a la Comisión de Ética por usar el hashtag #PerúPaísdeVioladores, Gonzáles evitó explayarse.

“No es que eluda la respuesta pero no puedo adelantar más opinión. Creo que cualquier frase, no solamente esta, tiene que ser reflexiva (…) Como servidores públicos tenemos la responsabilidad de decir cosas que sumen y no que resten”, finalizó.