Juan Carlos Gonzales asegura que no renunciará a Fuerza Popular

El congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Gonzales, uno de los cinco fujimoristas que se reunió con el presidente Martín Vizcarra mientras su lideresa Keiko Fujimori esta detenida, informó que no renunciará a su bancada.

" Yo no voy a renunciar. Puedo tener diferencias no de ahora, desde julio de 2016, porque es normal, estamos en política, pero creo que cuando entras a política debes pasar por estos vaivenes (...) No voy a renunciar por el hígado", declaró a la prensa.

Asimismo, manifestó que "nos hemos distraído peleando" e indicó que está en el Congreso "por la gobernabilidad del país". "“Hay personas que nos dicen qué estás haciendo y yo me puse a pensar de verdad qué estoy haciendo (...) Yo me siento mal conmigo mismo. No lo pude hacer porque hemos estado distraídos en otras cosas”, comentó.

El parlamentario manifestó que no ha conversado con su bancada para saber qué opinan sobre el encuentro con Vizcarra, pero hizo hincapié en que si sus compañeros se molestan, él tiene la "autorirdad" de escuchar el reclamo de los ciudadanos.

En cuanto a quien convocó a este encuentro prefirió no dar detalles. Pero el legislador oficialista Gilbert Violeta reveló luego que fue intermediario de la reunión por pedido de su colega fujimorista Miguel Castro.