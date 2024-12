Juan Burgos: 'Al Perú no le interesa la red de prostitución, lo que le interesa es cómo se contrataron'

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, levantó la sesión en la que se interrogó a Jorge Torres Saravia, principal implicado en una presunta red de prostitución en el Congreso de la República.

Respecto a los interrogatorios a los que sometieron tanto a Jorge Torres Saravia como al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, entro otros, el congresista Burgos afirmó que se tiene que avanzar en la parte administrativa y conocer las razones que llevaron a los cuestionados contratos de personal.

Esto en referencia a las críticas que ha recibido por parte de otros congresistas respecto a que "no se avanza" en el caso por el que presuntamente asesinaron a la trabajadora del Congreso, Andrea Vidal.

"Lo que tiene que quedar en claro es que la muerte de una trabajadora del Congreso en una probable red que haya existido, no puede quedar impune. Tiene que investigarse, tiene que indagarse. He escuchado a algunos miembros del Congreso que no estamos avanzando. Se tiene primero que avanzar, de acuerdo a los invitados, en qué forma se contrato al personal, si hubo exigencia, porque se ha hablado muchas cosas pero tenemos que ver la parte administrativa, porque la parte penal lo va a ver el Ministerio Público. Nosotros no alcanzamos a eso, nuestra fiscalización es de corte político", refirió Burgos.

Respecto a las contrataciones, el presidente de la Comisión de Fiscalización afirmó que e los peruanos "no les interesa" si existe una red de prostitución, sino que no haya existido una política de meritocracia.

"Queremos meritocracia, qué quiere el Perú ahorita, no le interesa que exista una red de prostitución, lo que le interesa es cómo se contrataron habiendo tantos miles de profesionales con maestrías, con doctorados, posdoctorados, especialización y que no tienen opción de trabajar en una institución tan prestigiosa como el Congreso de la República. Y que algunos de ellos entran por favores políticos. Es por ello que yo le he hecho la pregunta al señor oficial mayor que desde cuándo se va a implementar ese estatuto de los trabajadores del Congreso, ese reglamento, que fue observado por una resolución de la Mesa del año 2017-2018. Habrá que preguntar quién estuvo en esa época, no?", refirió.

Como se sabe, tras la violenta muerte de la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, en un extraño incidente cuando estaba a bordo de un taxi, en La Victoria, hecho que estaría relacionado a una presunta red de proxenetismo en el Legislativo, la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado ha citado a declarar a Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal implicado en este caso.

Junto a él, otros cuatro funcionarios de la institución fueron citados: el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno; el procurador del Legislativo Manuel Peña; Jesús Llanos, quien hoy dirige la Oficina Legal; y la jefe de Recursos Humanos Haidy Figueroa.

