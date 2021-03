Jouliano Seminario es licenciado en Economía con una maestría en Administración de Negocios. Él postula a una curul en el Parlamento con el Nº 33 en la lista de Lima por Victoria Nacional.

Ud. es empresario. ¿Qué dificultades están enfrentando en el sector y qué propuestas tiene para revertir esa situación?

En esta época de pandemia y crisis se ha agudizado la situación porque el Estado nunca ha legislado en favor del pequeño y microempresario. Ahora se han dado medidas que no van acorde con la realidad de los negocios o emprendimientos. Por eso una de mis propuestas, en caso de llegar al Congreso, es Crédito para Todos, con la participación del Banco de la Nación para el otorgamiento de créditos. Eso va a ayudar a generar competencia con la banca privada. Si revisan el portal de transparencia de Cofide, encontrarán que en la última subasta de Reactiva y FAE-Mype los bancos privados y cajas municipales ya no se presentaron.

Jouliano Seminario candidato al Congreso por Victoria Nacional

¿Las tasas de crédito para todos serían más reducidas respecto a las que ofrece el sistema financiero privado?

No presento propuestas que fijen tasas de interés; yo creo en la competencia. Si otorgamos créditos a través del Banco de la Nación con la garantía del Estado, eso constituye un menor riesgo y se darían tasas de interés como las de Reactiva. ¿Qué va a suceder? Se generará competencia en el mercado financiero y eso llevará a la banca privada a reducir sus tasas de interés.

Tiene también una propuesta para acabar con la informalidad de los conductores. ¿En qué consiste?

Mis propuestas están relacionadas a mi experiencia de vida y profesional. Yo me pagué la carrera de economista taxeando y muchos fines de semana fui cobrador en combi. Hoy debemos reconocer que los conductores están muy mal vistos. Yo promuevo la creación de la escuela nacional de conductores profesionales que incluiría desde mototaxistas a choferes de camiones pesados.

Propone también mejoras en el SOAT.

Si yo me compro un vehículo a crédito, el banco me exige una póliza de cobertura contra todo riesgo que ya incluye lo que pide el SOAT. No tiene sentido que adicionalmente se pida el SOAT. Ninguna compañía de seguros paga doble por un siniestro; eso hay que modificarlo.

