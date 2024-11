Josué Gutiérrez se quita el traje de defensor del Pueblo y aboga por A.N.T.A.U.R.O.

¿El defensor del Pueblo defiende al pueblo? Al parecer, Josué Gutiérrez, no. Aquel que llegara al cargo, propuesto por Perú Libre, de cuya bancada, además, fue asesor, ha dado muestra de no defender los derechos constitucionales de la ciudadanía. Gutiérrez no ha escondido su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de declarar ilegal la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

El defensor adelantó que su institución presentará un informe contundente y muy jurídico sobre esta decisión judicial, la que para él vulnera los derechos fundamentales de sus militantes.

“Las organizaciones políticas per se no cometen delitos, sus representantes puede ser”, dijo a RPP Gutiérrez señalando que al eliminar el partido se está perjudicando a los miles de militantes que aspiraban a algún cargo.

“Quien se inscribió en la agrupación no lo hizo por Antauro Humala sino por el ideario, el programa, lo que representa jurídica y públicamente”, defendió así el defensor a una agrupación que nunca deslindó de la narrativa violenta y amenazante de quien purgó prisión por el asesinato de cuatro policías durante el llamado ‘Andahuaylazo’ y al que pretendía postular a la presidencia.

“Ser elegidos y elegir es un derecho constitucional que ni el Poder Judicial ni nadie puede proscribir; eso se llama abuso de derecho, y lo digo con todas sus letras, el abuso de derecho en un Estado democrático debe estar proscrito”, advirtió en RPP, Gutiérrez, quien en 2011 fue electo congresista por Gana Perú, la alianza que llevó a la Presidencia a Ollanta Humala, hermano del condenado por asesinato.

Entre tanta defensa al partido que apoyó a quien alentó siempre la violencia contra la democracia, el defensor prefirió no responder cuando le preguntaron si consideraba, entonces, que Antauro debe postular.

“Le guste o no a las personas, la objetividad es la que tiene que primar cuando la ejercita la función y el análisis jurídico”, señaló Gutiérrez, quien en agosto cuestionó al entonces canciller Javier González-Olaechea por rechazar el fraude electoral del chavismo en Venezuela.

Enrique Ghersi, abogado constitucionalista, cuestionó la posición del defensor del Pueblo y calificó como un gesto político esta actitud.

“Creo que el doctor Gutiérrez está haciendo un gesto político por alguna razón y está completamente equivocado. Tanto la Ley de Partidos Políticos como el Código Civil establecen que una asociación civil, en este caso un partido, no puede conformarse en contra de la Constitución. Y los planteamientos del partido, de su dirigencia y del señor Antauro equivalen en cualquier caso a la violación de la Constitución y de la ley porque están proponiendo la destrucción del sistema democrático”, explicó el también penalista a Perú21TV.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO